見朋友吵架...他相挺倒車要撞對方！路過民眾慘被撞飛 腦部重創近乎植物人

▲路人遭轎車高速倒退撞飛，重傷成殘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市2名男子（蘇、張姓）去年深夜開車行經永和區永貞路一間燒烤店，後座的蘇男開窗對店外客人嗆聲，對方火大上前，開車的張男見狀竟突然急煞並高速倒車想撞人！卻不慎撞倒一名無辜路人，害其從此不良於行、大小便失禁、語言能力嚴重受損，幾乎成植物人，新北地檢殺人未遂、肇事逃逸罪起訴張男。

起訴指出，3名客人在燒烤店外被不認識的蘇男嗆聲，覺得莫名其妙，因此大聲回嗆並想上前開揍，張男見狀催油門往前衝一小段路，發現對方窮追不捨，他決定倒車衝撞，沒想到撞飛路過的吳姓男子，張男的後車窗破裂、後車廂板金凹陷，可見撞擊力道之大。

據了解，吳男頭部受到重創，併右側額葉腦挫傷出血、肺炎等傷，住院治療1個多月後出院，仍不良於行、大小便無法自理、無法自行進食、語言能力及記憶都嚴重受損，只能在家過著猶如植物人般的生活。

3名客人證稱，在店外看見一輛轎車經過，後座男子開窗對他們叫囂，他們才走向汽車，結果轎車高速倒退撞到路人後逃逸。蘇男則說，張男當時倒車，他有聽見碰撞聲，也有看見一人躺在路邊，而張男沒停車就離開；檢方認為張男有殺人的不確定故意，依殺人未遂、肇事逃逸等罪嫌起訴他。