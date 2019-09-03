我要燒警察局！他拿著汽油寶特瓶即將點燃引信　超壯警務員一掌壓制

▲杜姓警務員（圖右猛男）可一掌將身高180公分的犯嫌壓制。（圖／翻攝自杜員臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子帶著裝有汽油、綁著引信的寶特瓶跟打火機，走到樹林警分局聲稱要上廁所，接著打算在值班台說，「我要燒了這個分局」接著準備點火，杜姓警務員見狀迅速上前，展現出驚人臂力，單手將其壓制在地。

▲杜姓警務員身材壯碩也勤練各項體技。（圖／翻攝自杜員臉書）

起訴書指出，現年26歲、雙手刺青、身高約180公分的謝姓男子在今年6月28日上午10點多，拿著危險物品走進樹林警分局借廁所，杜姓警務員見狀盤查，問他上廁所幹嘛拿汽油？還被反問「為何不行？」杜員見其作勢點燃引信，迅速將人壓制。

謝男事後還說，「只要看著汽油、打火機，在心裡放煙火，就覺得很療癒」；檢方根據查扣的證據，依預備放火燒毀建築物罪嫌將男子起訴。

▲杜姓警務員去年10月至紐約市警察局交流，並進行進階毒品查緝訓練。（圖／杜姓警務員提供）

據了解，原來謝嫌過去經常新莊、泰山地區白吃白喝，讓店家恨到牙癢癢，他還有坐霸王車的紀錄，也多次被警方函送新北地檢，但始終毫無悔意，一再犯案，新莊警方日前才報請檢察官指揮拘提。

▼謝男曾在新莊落網，被警方帶上警車移送，同時進行預防性羈押。（圖／記者陳雕文翻攝）