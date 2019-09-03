台南北門急水溪出海口南岸驚見漂流豬屍　動保處漏夜處理完畢

記者林悅／台南報導

台南市動保處9月2日晚上接獲海巡署蚵寮安檢所通報，北門區急水溪出海口南岸海灘上有一死豬，動保處立刻派員赴現場處理，防疫人員穿著隔離防護衣進行現場封鎖管制、採樣送驗、豬隻屍體在海巡署蚵寮安檢所人員協助下，採取就地焚毀後灑生石灰掩埋並徹底消毒完畢。

▲海巡署蚵寮安檢所通報北門區急水溪出海口南岸海灘上有一死豬，現場拉起封鎖線，豬隻屍體就地焚毀後，灑生石灰消毒就地掩埋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡安檢所人員於通報動保處後即拉起警戒帶，經動保處防疫人員現場初步研判，該豬屍約5月齡，體重約100公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹腐爛，體型外觀仍保持完整，尚能分辨；防疫人員依標準作業流程進行採樣送檢，並將送到行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢驗，預計24小時內檢驗報告即可出爐。

因對岸中國非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲目前已經有6個國家發生非洲豬瘟疫情，全台防疫檢疫單位全力動員，誓師防堵非洲豬瘟傳入；目前台南市養豬戶有619戶，飼養頭數約60萬頭，排名全國第4，台南市政府繃緊神經嚴陣以待，全面落實執行防疫作業，成立災害應變中心且辦理2次演習，市長黃偉哲並指示農業局動保處仍應加強執行各項防範措施，以確保養豬產業絕對的安全。

台南市動物防疫保護處呼籲畜牧場或家中飼養動物死亡不可以任意丟棄，市府相關單位將循線找出並且可依《動物傳染病防治條例》開罰5萬到100萬元。此外養豬業者應該每日觀察動物健康情形，如果有發現可疑疫情時，尤其豬隻出現血痢、全身性出血時，應該立即主動與動保處聯繫。