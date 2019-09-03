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關掉PS跟樣板美人說掰掰　關韶文放大絕教姊妹們0修圖變美神招

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關關 。（圖／關關提供）

▲關韶文的YouTube頻道擁有12萬訂閱數，他的自信率真與滿滿的正能量，成為新一代KOL。（圖／關韶文提供，下同）

記者張惠媛／台北報導

你心目中的「美」，是什麼樣子？有一頭柔順的頭髮、白皙的皮膚、亮亮的大眼睛、身形瘦高……，符合社會標準的「白長瘦」，但，只有這樣才能叫做「美」嗎？如果要說出最喜歡自己外表的什麼地方，你說得出來嗎？你覺得自己「美」嗎？你有想過自己原來也能成為廣告代言人嗎？其實，美不只一種，你不需要變成別人規定的樣子。

▲▼關韶文多芬自信美。（圖／關韶文提供）

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▲身為記者，無論是美妝保養、減肥健身、吃喝玩樂等，關關都有獨到的見解。

關韶文 關關，YouTube頻道擁有12萬訂閱數的影片創作者，因為分享自己減肥的歷程而成為許多粉絲的「偶像」，他那樂觀幽默、率真不做作的性格，以及看待「美」的獨特角度，圈粉無數。關關以身為記者的角度規劃他的YouTube頻道，無論是美妝保養、減肥健身、職業甘苦、生活分享等面向，都有屬於自己的獨到見解，帶給粉絲許多「正能量」，儼然成為新一代的KOL。看起來很「做自己」、光鮮亮麗又活潑的關關，他對「美」的定義是──自己覺得美，那就是美。

▲▼關韶文多芬自信美。（圖／關韶文提供）

▲一直以來都很做自己的關關個性直率，對他來說，無論胖瘦，自己都是可愛的。

▲▼關韶文多芬自信美。（圖／關韶文提供）

▲關關也常在影片中分享自己的想法與解答粉絲的疑惑。

對關關來說，無論是胖是瘦都不影響自己的美，胖的時候照鏡子也會覺得自己「好可愛」！他的自信，其實來自於「喜歡自己」，胖胖的時候一樣很美，這是他的想法，卻常會引起「你那麼胖怎麼還那麼有自信？」的詢問，「我不覺得自己特別有自信，我只是在很胖的時候一樣願意站出來，跟自信有什麼關係？」關關說道。其實，只是喜歡自己的樣子、相信自己的美，不覺得需要刻意隱藏什麼，但是這樣的心態，在其他人的眼裡，卻成了「特別」。

美麗是一種心態

美麗，是一種心態，每個人都能找到讓自己變漂亮的方法，關關說自已曾經因為膚況不好很沒自信，從為了遮黑眼圈而開始化妝，進而注重臉部肌膚保養，一開始化妝出門的時候也曾在路上被指指點點「你看那個男生是不是有上粉……」，但這些聲音並沒有讓他向社會大眾的眼光妥協，他說：「我一直覺得化妝是一件很有禮貌的事，誰說男生就不能化妝，每個人都可以找到讓自己好看的方式。」所以每天出門前，關關會對著鏡子笑一笑，那時候的他，覺得自己「很美」。

▲▼關韶文多芬自信美。（圖／關韶文提供）

▲無論他人如何評價你，都要懂得擁抱自己。

▲▼關韶文多芬自信美。（圖／關韶文提供）

▲也曾因為外貌而被嘲諷，卻給了關關更多動力，告訴自己一定要變得更好。

提及之前曾遭受過的「異樣眼光」，他說某次跟朋友到海外旅行，在當地按摩時被服務人員嘲諷外貌，雖然是經由同行朋友轉述才知情，卻也感到受傷，但轉念一想，反而給了自己更努力減肥的動力。其實關關減肥的起因不是為了符合社會上對於美的標準，而是為了健康，但越減越有心得，有不少網友表示是因為看到關關的努力而開始運動、減肥，一直覺得自己只是一位「有拍影片的民眾」，沒想到原來有人因此被激勵，這樣的結果對他來說是意外的驚喜。

原來的你就很美

對於現在網美風、韓流盛行，社會框架中所定義的「美」，也讓女性對自己的外表感到焦慮，花了很多時間去羨慕別人，卻沒有好好欣賞自己，多芬全球研究顯示，世界上只有4%的女性認為自己很美，絕大多數的女性都為外表感到困擾，往往忽略了自身的獨特，多芬最新形象影片「#我的美我相信」底下有網友留言表示自己「從小就胖，別人都說：你瘦下來一定很美。我會對這樣的自己感到懷疑，覺得胖胖的自己不美，是因為這個社會的眼光綁架我們。如果每個人都能用心去發掘一個人身上的美好與內心，大家都會美得發光吧:)))」

▲▼關韶文多芬自信美。（圖／關韶文提供）

▲做自己不需要別人同意，因為原來的你就很美。

女孩們，是時候關掉修圖軟體、收起你不喜歡的衣服，停止追求其他人口中「美麗的模板」，因為，原來的你就很美。

#多芬 #我的美我相信

#美從來不只一種，不做別人規定的樣子

▲我的美 ‧ 我相信 【美從來不只一種，不做別人規定的樣子】。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

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