韓粉擠廟宇喊「凍蒜」熱情嚇到韓國瑜　市政行程「變調」成造勢

▲韓國瑜到廟宇拜拜，大批韓粉熱情高喊「凍蒜」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜結束周日彰化造勢活動，周一回到高雄拚市政，他下午接連到苓雅區兩間廟宇拜拜，受到韓粉熱烈歡迎；韓國瑜受訪時忍不住說「沒想到自發性的民眾這麼熱情，真的把我們嚇了一跳」，而他隨後參加市政請益行程，會後又接受大批民眾排隊合照，讓市政行程幾乎成了「造勢行程」。

韓國瑜2日下午2點接連到兩間廟宇拜拜，有不少韓粉穿著國旗衣、拿出大聲公，大喊「韓國瑜凍蒜」，還自備禮物送給市長、相當熱情。韓國瑜受訪時表示「沒想到自發性的民眾這麼熱情，真的把我們嚇了一跳」；而他之後到苓雅區公所參加市政請益行程、和地方基層座談，會後又吸引大批民眾排隊，輪流上台搶跟市長合照，變成另類粉絲見面會。

▲韓國瑜市政請益行程。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜受訪時提到，今天的行程有選舉的感覺，因為大家都很熱情喊凍蒜，「但我們希望還是以市政為主，如果有逾越或超越了選舉語言，我們都會勸（韓粉）不要談這個，我們今天來就是希望市民一切平安，然後傾聽基層民意。

這場「傾聽民意」行程也出現一段插曲，民進黨議員黃文益事後帶著「高雄東協經貿文化交流協會」副理事長錄影，該名副理事長說，她受邀出席這場活動，過程中自己多次想舉手發言卻都被無視，「都是讓那些層級更高的人發言」，讓她感到相當失望。

▲民眾輪流排隊上台跟韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）