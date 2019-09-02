「韓國瑜競選團隊沒做好」國民黨雙北議員轟：黨中央算計的人自己負責

▲吳敦義、韓國瑜。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018年九合一選舉贏下了15個地方縣市，當時形成一股「地方包圍中央」的氣勢，黨內山頭都想角逐2020年總統大選，卻不到半年時間就面臨嚴重的分裂危機，國民黨總統參選人韓國瑜曾經民調最強，現在卻開始落後給總統蔡英文。在基層走動的雙北市議員就認為，黨中央一開始算計太多，要負上最大的責任。

台北市議員徐巧芯受訪表示，從一開始國民黨辦理初選時，有些陣營就覺得黨中央不公平，吳敦義算是很挺韓國瑜，但其實一開始如果不要「拱韓」，現在就不會有那麼多爭議。

不過，徐巧芯強調，初選都已經過去了，冤冤相報何時了，吳敦義現在努力在整合，派了副主席郝龍斌去找郭台銘，甚至自掏腰包替韓國瑜出台北辦公室的錢，現在韓國瑜民調開高走低，不能完全怪罪於吳敦義，是韓國瑜的競選團隊自己沒做好。

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



至於國民黨恐因分裂輸掉大選，徐巧芯說，現在各項民調都顯示蔡英文和韓國瑜一對一時，韓國瑜輸很多，三腳督時韓國瑜輸得比較少，分裂說不定對韓國瑜是好事，但如果再輸，就是韓國瑜自己要負最大責任。

新北市議員葉元之則表示，當初的初選制度變來變去，吳敦義的邏輯也變來變去，一開始說要徵召最強候選人，等到郭台銘出來之後，又不用徵召參選，後來辦初選導致分裂，當初那些算計的人，自己捅的樓子要自己負責。

葉元之批評，初選結束後，國民黨已經等了一個半月，郭台銘跟王金平也沒有回頭，分裂的狀況越演越烈，黨中央初選前態度強硬，初選後的作法卻又太軟弱。

葉元之說，韓國瑜現在的民調低和「郭柯王」聯盟有關，中間選民不想關心這個過程，對國民黨失望，民調時就不願表態，韓國瑜的民調自然而然就不會起來。

▲新北市議員葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）