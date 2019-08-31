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新竹站前SOGO再見！最後營業日的迎賓日常　在地人不捨搶留影　

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▲新竹站前SOGO再見！最後營業日的迎賓日常　在地人不捨搶留影。（圖／記者陳凱力攝）

▲遠東SOGO百貨新竹站前店最後一日營業。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹火車站前的指標建築「遠東SOGO百貨站前店」因租約到期，加上調整布局，日前已傳出結束營業的消息，31日也是遠東SOGO站前店的最後一天營業，明天開始將正式熄燈。新竹的網友們紛紛在臉書SOGO新竹站前館粉絲頁表達不捨「這是新竹人20年來共同的回憶！我永遠都不會忘記的！」

▲新竹站前SOGO再見！最後營業日的迎賓日常　在地人不捨搶留影。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲▼不少民眾紛紛前往拍照留念，但店內買氣只能說普普。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹站前SOGO再見！最後營業日的迎賓日常　在地人不捨搶留影。（圖／記者陳凱力翻攝）

「最後一天，再見了！」遠東SOGO百貨新竹站前店30日在臉書粉絲頁PO文，預告31日是最後一天營業，當天將有迎賓及封館儀式，希望民眾可以到場加油打氣，網友紛紛留言「白天的樣子，也很棒呢！最後的一天了，好好陪它到最後一刻吧」、「真的不敢相信…」、「國小開始逛到現在都30歲了…我會想你的」。

這也是SOGO新竹站前店的最後一個營業開門日，雖有人潮聚集拍照留念，但整體的買氣並未特別增加。SOGO新竹站前館因租約到期，加上總體業績每況愈下，遠東集團內部認為有布局上考量，在2019年4月底宣布即將結束營業，這也是繼2016年護城河誠品、2018新光三越新竹中華店熄燈後，第三家百貨公司收攤。

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