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蘋果神秘新功能搶先曝光！藍牙追蹤器可定位：「不怕丟鑰匙了！」

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▲蘋果Apple。（圖／路透）

▲蘋果Apple。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

常常忘記自己的手機或鑰匙在哪裡嗎？蘋果公司有新功能解決這個問題。據外媒《MacRumors》報導，蘋果在六月釋出的第一個 iOS 13 開發者版本中，暗藏著「藍牙小物」功能，據悉當鑰匙離開配對的 iPhone 一定範圍，手機將發出聲響或跳出警訊通知，是健忘族的一大福音。

依據外媒「MacRumors」報導，從iOS 13 開發者版本內的檔案敘述中，這款藍牙小物的許多功能都與「Find My」App 互相搭配；從iOS 內部的圖片觀察，藍牙小物的外觀很有可能是白色圓形的追蹤器，上面印有蘋果的LOGO，預估可方便用戶掛在鑰匙等隨身物品上。

▲外媒《MacRumors》報導，蘋果在六月釋出的第一個 iOS 13 開發者版本中，暗藏著「藍牙小物」功能。（圖／翻攝自《MacRumors》網站）

▲外媒《MacRumors》報導，蘋果在六月釋出的第一個 iOS 13 開發者版本中，暗藏著「藍牙小物」功能。（圖／翻攝自《MacRumors》網站）

這款藍牙追蹤器的作用為何？外媒「MacRumors」舉例指出，用戶將藍牙小物與鑰匙掛在一起，當鑰匙離開配對的 iPhone 一定範圍，手機會跳出警訊或發出聲響通知；第一時間如果沒收到警訊，還可以透過iPhone 的「Find My」 定位，一步步找回弄丟的鑰匙。

從iOS 13 開發者版本內的檔案敘述中，還能發現氣球、公事包等不同的圖示，外媒「MacRumors」推測此舉暗示搜尋功能可能結合AR 技術，讓手機用戶能更輕鬆地找到遺失的隨身物品的位置。

另外，用戶還能將藍牙追蹤器改成「遺失模式」，萬一還是找不到遺失的物品，只要附近有其他的iPhone、iPad，就能透過別人的蘋果設備，傳送遺失物品的位置資訊給用戶。

外媒「MacRumors」表示，蘋果表示為確保用戶隱私權，傳送位置資訊的過程將是匿名、加密的端到端連線，而藍牙小物的正式命名、功能及售價，最快將於美國時間九月十日（台北時間十一日凌晨），於蘋果園區（Apple Park）的賈伯斯劇院舉行的秋季新品發表會上揭曉。

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