華聞快遞／36家券商「上半年營收」平均增52%　中信證券大賺955億

▲上海證券交易所。（圖／CFP）

《上海》36家上市券商上半年營收平均增52% 中信證券大賺955億

大陸36家上市券商近日紛紛公佈中期業績報告，上半年營業收入平均數為50.62億元（人民幣，下同），平均同比增速高達52.36%。從營業收入數據的絕對值來看，中信證券以217.91億元（約新台幣955億元）的營業收入位列第一，也由此成為唯一一家上半年營收超過200億元的上市券商。

另外，營收規模超百億人民幣的還有5家，分別是海通證券177.35億元，國泰君安140.95億元，廣發證券119.42億元，華泰證券111.07億元，以及申萬宏源104.84億元。（澎湃新聞）

《浙江》銀億股份上半年淨利潤下降132% 到期未清償債務185億

走在破產邊緣的大陸民企500強銀億集團，8月31日公佈今年半年報。報告顯示，1-6月營業收入為38.61億元，同比減少11.66億元，下降23.20%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為負2.19億元，同比減少9.03億元，降幅達132.12%。另外，銀億陷入資金流動危機，到期未清償債務累計金額為42.57億元（約新台幣185億元），其中逾期公司債券本金為18億元。（澎湃新聞）

《北京》豬肉價格持續高位運行 農業農村部：生豬生產將逐步恢復

大陸自去年10月以來，生豬基礎產能大幅下降，導致今年6、7月開始生豬市場供應明顯減少、價格加快上漲。對此，農業農村部表示，今年豬肉產量可能會出現明顯減產、市場供需存在一定缺口，但從肉類總體供應看，考慮到替代品生產發展較快、豬肉消費下降、進口增加等因素，今年肉類供應是有保障的。（新華社）

▼大陸29省已啟動價格補貼聯動機制，4月以來總計發放20多億人民幣「救豬價」。（圖／翻攝自微博）

《廣東》首個大灣區電台「粵港澳大灣區之聲」開播

大陸中央廣播電視總台「粵港澳大灣區之聲」今（1）日上午正式開播，覆蓋廣州市、深圳市、珠海市等廣東省9市，以及香港和澳門特別行政區，全天播音21小時。這是大陸首個面向大灣區播出的國家級電台頻率，重點面向大灣區受眾，及時傳播中央權威聲音，傳播「一國兩制」事業發展新實踐。（中新社）

《安徽》陸40萬家林草種苗花卉企業 年產值達1.9兆

「2019中國•合肥苗木花卉交易大會」將於10月18日至20日，在安徽肥西縣中國中部花木城舉辦，屆時有來自31個省、區、市，以及日本、荷蘭等10國的1000多家種苗花卉生產商、經營企業參展。大陸國家林業和草原局近日表示，目前，全大陸約有40萬家林草種苗花卉企業，從業人員近1000萬人，苗木花卉生產面積達200多萬公頃，年產值近4500億元（約新台幣1.9兆）。（中新社）

《北京》下半年15城樓市又有新動作 禁漲限售輪番上陣

大陸中央近期再次重申堅持「房住不炒」，並提出不將房地產作為短期刺激經濟的手段。據不完全統計，進入今年下半年以來，至少已有15個城市推出樓市調控政策，其中大連和洛陽兩地直接給房價設置「漲停板」，而蘇州則進一步收緊樓市調控，限售範圍擴大為6區，統一新房限售3年，二手房限售5年。（中新經緯）

《安徽》1-7月實現進出口總額392.5億美元

數據顯示，今年1-7月安徽實現進出口392.5億美元、增長8.6%，其中出口228.8億美元、增長12.6%；進口163.7億美元、增長3.6%。總體貿易市場多元化發展，對「一帶一路」沿線國家、地區進出口總額94.8億美元、增長9.5%；與美國進出口53.6億美元、下降3.4%，其中出口45.3億美元、增長11.8%，進口8.3億美元、下降44.5%。（中安在線）

▼安徽前7個月進出口總額佔大陸的1.53%。（圖／CFP）