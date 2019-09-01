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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／36家券商「上半年營收」平均增52%　中信證券大賺955億

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▲▼上海證券交易所。（圖／CFP）

▲上海證券交易所。（圖／CFP）

《上海》36家上市券商上半年營收平均增52%　中信證券大賺955億

大陸36家上市券商近日紛紛公佈中期業績報告，上半年營業收入平均數為50.62億元（人民幣，下同），平均同比增速高達52.36%。從營業收入數據的絕對值來看，中信證券以217.91億元（約新台幣955億元）的營業收入位列第一，也由此成為唯一一家上半年營收超過200億元的上市券商。

另外，營收規模超百億人民幣的還有5家，分別是海通證券177.35億元，國泰君安140.95億元，廣發證券119.42億元，華泰證券111.07億元，以及申萬宏源104.84億元。（澎湃新聞）

《浙江》銀億股份上半年淨利潤下降132%　到期未清償債務185億

走在破產邊緣的大陸民企500強銀億集團，8月31日公佈今年半年報。報告顯示，1-6月營業收入為38.61億元，同比減少11.66億元，下降23.20%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為負2.19億元，同比減少9.03億元，降幅達132.12%。另外，銀億陷入資金流動危機，到期未清償債務累計金額為42.57億元（約新台幣185億元），其中逾期公司債券本金為18億元。（澎湃新聞）

《北京》豬肉價格持續高位運行　農業農村部：生豬生產將逐步恢復

大陸自去年10月以來，生豬基礎產能大幅下降，導致今年6、7月開始生豬市場供應明顯減少、價格加快上漲。對此，農業農村部表示，今年豬肉產量可能會出現明顯減產、市場供需存在一定缺口，但從肉類總體供應看，考慮到替代品生產發展較快、豬肉消費下降、進口增加等因素，今年肉類供應是有保障的。（新華社）

▼大陸29省已啟動價格補貼聯動機制，4月以來總計發放20多億人民幣「救豬價」。（圖／翻攝自微博）

▲▼菜市場豬肉攤商。（圖／翻攝自微博）

《廣東》首個大灣區電台「粵港澳大灣區之聲」開播

大陸中央廣播電視總台「粵港澳大灣區之聲」今（1）日上午正式開播，覆蓋廣州市、深圳市、珠海市等廣東省9市，以及香港和澳門特別行政區，全天播音21小時。這是大陸首個面向大灣區播出的國家級電台頻率，重點面向大灣區受眾，及時傳播中央權威聲音，傳播「一國兩制」事業發展新實踐。（中新社）

《安徽》陸40萬家林草種苗花卉企業　年產值達1.9兆

「2019中國•合肥苗木花卉交易大會」將於10月18日至20日，在安徽肥西縣中國中部花木城舉辦，屆時有來自31個省、區、市，以及日本、荷蘭等10國的1000多家種苗花卉生產商、經營企業參展。大陸國家林業和草原局近日表示，目前，全大陸約有40萬家林草種苗花卉企業，從業人員近1000萬人，苗木花卉生產面積達200多萬公頃，年產值近4500億元（約新台幣1.9兆）。（中新社）

《北京》下半年15城樓市又有新動作　禁漲限售輪番上陣

大陸中央近期再次重申堅持「房住不炒」，並提出不將房地產作為短期刺激經濟的手段。據不完全統計，進入今年下半年以來，至少已有15個城市推出樓市調控政策，其中大連和洛陽兩地直接給房價設置「漲停板」，而蘇州則進一步收緊樓市調控，限售範圍擴大為6區，統一新房限售3年，二手房限售5年。（中新經緯）

《安徽》1-7月實現進出口總額392.5億美元

數據顯示，今年1-7月安徽實現進出口392.5億美元、增長8.6%，其中出口228.8億美元、增長12.6%；進口163.7億美元、增長3.6%。總體貿易市場多元化發展，對「一帶一路」沿線國家、地區進出口總額94.8億美元、增長9.5%；與美國進出口53.6億美元、下降3.4%，其中出口45.3億美元、增長11.8%，進口8.3億美元、下降44.5%。（中安在線）

▼安徽前7個月進出口總額佔大陸的1.53%。（圖／CFP）

▲▼安徽省。（圖／CFP）

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證券上市券商中信證券銀億大陸豬價粵港澳大灣區之聲下半年樓市調控大陸房地產

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