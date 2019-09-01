10噸級「中國黑鷹」直20預計10月曝光　X形尾槳低噪音達到「隱聲」

▲直-20通用直升機是一款10噸級的中型多用途直升機。（圖／翻攝自Taepodong Twitter）

記者吳宛霖／綜合報導

中國低調研發許久的「直-20」（Z-20） 通用直升機預估在10月1日閱兵中曝光，這款直升機被視為陸版的「黑鷹」（UH-60）直升機，外觀與任務屬性相當類似。北京解放軍空軍指揮研究所研究員陳虹表示，直-20主旋翼採用5槳葉結構，「在渡輪航程和有效載荷能力方面，增加1個葉片使它的的性能超過黑鷹UH-60」，與黑鷹的4葉轉子相比具有更好的控制性和機動性。

根據《防衛世界》（Defense World）報導，直-20通用直升機可能在今年十一正式亮相，它被視為是陸版的UH-60黑鷹直升機，也是最先進的「20系列」飛機成員，其他成員還包括J-20隱形戰鬥機、Y-20大型運輸機以及H-20戰略轟炸機。直-20是一款10噸級的中型多用途直升機，常與美國的UH-60黑鷹進行比較，具備不同的版本適應各種地形和天氣，預計將供陸軍和海軍使用，包括高原任務和海軍艦載型。

▲黑鷹直升機配有航空電子系統以增強生存能力和性能。（圖／翻攝自美國洛克希德·馬丁網站）

黑鷹直升機是在1972年按照美國陸軍的要求由塞考斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）進行生產，可完成多種不同任務，包括戰術人員運輸、電子戰和空中救援，在執行空中突襲任務時可載11名士兵和相應裝備，或同時裝載一具105毫米M102榴彈炮、30發105毫米彈藥和4名炮手，並配有航空電子系統以增強戰地生存能力和性能。

中國在1980年代申購24架「民用版黑鷹」的S-70C直升機作為青藏高原運輸之用，當時對於黑鷹先進的性能印象深刻，即使在海拔7千米飛行也能勝任自如，所以便有仿造的打算，之後也陸續傳出一些試飛照片，但並無官方說法，直到2013年國防部才證實直20的發展。

解放軍軍事科學院研究員杜文龍表示，直升機發出的噪聲是一種極容易暴露的軟肋，因此隱身的關鍵在於「隱聲」，而直-20外型採用剪刀型的尾槳，和美軍著名的AH-64「阿帕契」武裝直升機相似，所以噪聲會很低，旋翼的外延採低噪聲旋翼的布局，敵方不會在沒看到它的時候就聽到聲音，在外型對聲音的影響上，直-20處理得很好 。