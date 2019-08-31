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業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主詐欺！

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記者孫于珊／台北報導

直播界小有名氣的陳姓女直播主27日捲入詐欺疑雲。一名新加坡籍創業家Jack指控，他找女直播主合作幫忙宣傳，但對方卻開始訴苦，稱若達不到業績，公司逼她去當飯局妹做性招待，還說要去捐卵湊錢，Jack於心不忍就先預支15萬宣傳費，但女子拿了錢後卻不聞不問，於是Jack創另一帳號再密她，竟劇情重演！令Jack怒報警。

陳姓女直播主在大陸的「魔鏡直播」當直播主，臉書粉絲專頁有逾11萬粉絲。Jack指出，7月初因工作關係，在網路上認識了她，希望能與她合作幫忙業配，但對方開始訴苦，表示若達不到150萬業績就要被迫去當「飯局妹」，還說要去捐卵等等，Jack基於同情心之餘，7月26日先匯6萬元，30日再面交9萬，共15萬元當作預支宣傳費，結果女直播主拿到錢後卻已讀不回。

▲▼對話紀錄。（圖／指控者Jack授權提供）

▲公司要求達不到業績就要當飯局妹之對話紀錄。（圖／指控者Jack授權提供）

Jack擔心這是剝皮手法，於是靈機一動改用另一帳號釣她，發現陳姓女直播主竟相同手段訴說自己委屈，這次還獅子大開口要50萬，Jack假裝同意並約台北市東區某銀行前面交，實際上已找警察一同埋伏，最後當場將她請回派出所做筆錄。Jack擔心還有其他受害者，因此決定跳出來揭發，並呼籲其他受害者也勇敢舉發。

▲▼對話紀錄。（圖／指控者Jack授權提供）

▲女直播主向Jack訴苦，稱業績還差15-20萬，若達不到要去捐卵之對話紀錄。（圖／指控者Jack授權提供）

對此，陳姓女直播主28日在臉書發文回應，已交由律師處理，一切都會走法律程序，面對不實指控與廠商間糾紛就由法院裁處。《ETtoday新聞雲》記者30日再次向女直播主求證，她強調全案已進入偵訊階段，且表示粉專稍後會有說明。

▲▼直播主「Elena 娜娜」發文。（圖／翻攝臉書）

▲▼女發文表示，面對不實指控，一切按照法律程序進行。（圖／翻攝臉書）

▲▼直播主「Elena 娜娜」。（圖／翻攝Elena 娜娜fb）

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