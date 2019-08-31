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發明火車便當、捧紅腋毛女優…《AV帝王》揭傳奇名導人生　擁7前科負債50億

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者林瑩真／綜合報導

日本影集《AV帝王》（全裸監督）8月8日於Netflix上架後，立刻掀起廣大討論。這部影集改編自史上最具爭議的AV導演村西透的半自傳式小說《全裸監督村西透傳》，描述他如何從一個普通推銷員成為人氣AV導演，發明顏射、火車便當體位，第一個採取真槍實彈的性交演出，然而卻有7項前科，至今負債50億，村西透幾乎代表了日本整個色情產業的進化史。

AV呈現的就是人類！

「我要販賣人類的性慾！」現實生活中的村西透高中畢業後，來到東京打拼，當過調酒師、英語教材銷售員，直到偶然發現色情雜誌的商機，決定拿出全部積蓄頂下「北大神田書店」書店，開始大量販售色情雜誌，更自己創刊，用銷售員的動聽口才說服少女們脫衣，在無人能抗拒他的要求下，村西透除了合法的厚馬賽克版本，也偷偷流通無碼版的「裏本」。

不過日本販賣無碼色情書刊違法，此舉也讓村西透被逮捕入獄。出獄後的村西透並不氣餒，看上當時最新商機「AV錄影帶」，堅持持續進攻色情產業，同時要求寫實、充滿故事性的敘述手法，於是，村西透發明了顏射、火車便當體位、撕破水手服或絲襪等劇情，甚至，打破當時日本AV「打假砲」的拍攝方式，要求男女優真槍實彈性交，成為日本史上第一人。

▼黑木香出道作及村西透片段畫面。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

赤裸、白內褲、第一人稱視角！

村西透最知名的招牌形象，就是自己兼男優兼攝影師，只單穿一條白內褲就扛著攝影機上陣，用第一人稱視角拍攝女優，一邊訪談、一邊挑逗，引導女優脫衣、撩撥鏡頭，最後自己上陣來場真槍實彈的性交，獨特的運鏡讓村西透大受歡迎，更奠定了現代AV的拍攝套路。

捧紅「腋毛女優」黑木香

黑木香是一名橫濱大學美術高材生，家境良好，卻主張「女性可以表達自己性慾」，因此決定出演AV。黑木香的出道作《我喜歡SM》中，她在性交過程頻頻吹笛，傳達她有多渴求性愛、性愛多麼舒服，大膽作風讓她一炮而紅。

更令人驚異的是，黑木香並不羞於自己拍攝AV，多次登上新聞、電視媒體，主動宣傳作品，明明是千金小姐的禮貌舉止，但開口就是做愛、精液、陰莖、陰道，還雙手高舉露出自16歲後就沒有剃過的腋毛，配上清秀可人的臉蛋，強烈衝突感將她帶到AV女優的頂端。

▲▼AV帝王、全裸監督。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲22歲新人女星森田望智演出黑木香。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

遊走犯罪邊緣，一生擁7項前科

村西透當然不只捧紅黑木香，巨乳女王松坂季實子、櫻樹露依也因此爆紅，讓村西透的「藍寶石影業」公司一度成為AV錄影帶市場的霸主。只是村西透的作風向來爭議，毫不在意的起用未成年女優、流通無碼片等，又或是開飛機從夏威夷飛過珍珠港，就為了拍攝「空中做愛」，終於，因違法護照被美國當局判刑370年，花了高額保釋金才出獄回到日本。

村西透從色情雜誌發展到AV錄影帶，又做起付費鎖碼頻道，但仍沒風光到結局，最後因錄影帶通路倒閉，「藍寶石影業」負債高達50億日圓後倒閉，村西透終究沒能走向DVD時代。

現今7旬的AV帝王？

村西透今年71歲，雖淡出色情產業，卻連連出書，包括《全裸監督村西透傳》、《裸的資本論——從償還50億債務所學到的金錢法則》、《村西語錄集——任何失敗中都有希望》、《禁斷說服術 應答技巧——讓人不會說NO的秘訣》等，同時將自傳交由Netflix改編至影集《AV帝王》。

▲▼AV帝王、全裸監督。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲山田孝之看到劇本後就答應演出。（圖／翻攝自Instagram／Netflix Asia）

「勇者」山田孝之一口答應演出

山田孝之當初接到劇本，才看到村西透曾有7項前科，又負債50億日圓，心中一想「背後一定有很深沉的故事」，當場答應演出。為了重現村西透的形象，山田孝之本人更多次拜訪村西透，直到將所有細節刻入演出。連日媒都讚嘆，山田孝之不光是舉手投足，連村西透對AV的熱情、口頭禪等表現，更是令人驚艷。

影集重現的1980年代日本

整部影集不單講述村西透成為AV導演的人生，也揭開1980年代日本的色情產業進化史，尤其色情產業牽扯的黑白兩道、毒品，劇中更是真實深刻；另外有趣的是，劇組也找來現役AV女優川上奈奈美演出，突破日本演藝圈過往從不讓一線演員與AV女優有任何關連的作法，進一步喚起觀眾共鳴。

▲▼AV帝王、全裸監督。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲AV帝王決定拍第二季。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

小知識：

1. 黑木香是藝名，取自於她高中最討厭的老師。
2. 曾與村西透合作的企劃製作人高橋雅也，之後自己開設AV公司，正是鼎鼎大名的SOD（Soft On Demand），特別以女子社員、魔鏡號系列聞名，是近代的AV帝王。
3. 無碼AV在現今的日本仍是違法，片商多以海外公司來規避法律。
4. Netflix已公布將開拍《AV帝王》第二季。

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