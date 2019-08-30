手臂放入真空罐　不到20秒驚見數百個小紅點

實習記者周依儒／綜合報導

國外一名Youtuber在他的頻道「The Action Lab」分享了一支實驗影片。他自製了一台真空機，並將自己的手臂放進去，想知道當人體在真空的環境下下會呈現什麼樣子。但沒想到才放進去不到幾秒鐘，他的手臂就有了驚人變化。

▲Youtuber將手臂放進真空罐中。（圖／取自Youtube／The Action Lab）

影片中顯示，這名Youtuber在1:11秒時將自己的手臂放入真空罐中開始抽取。但才放入不到20秒的時間，手臂便開始脹紅，同時他也感到非常痛苦，並發出慘叫聲，而他似乎也受不了這種壓力，在1:29秒時立刻將手臂抽出。

實驗完後這名Youtuber表示，當手臂放在真空罐裡時，他覺得自己的血液已經快被吸出體外，他描述道「這種感覺就像是你非常快速且大力的旋轉手臂」，當抽出來後，手臂變得非常沉重，過了幾天他仍然感到疼痛，他的手臂上有一些輕微的挫傷和好幾百個小紅點，代表微血管已經破裂，這比他預期的情況還糟。

這名Youtuber也在影片下方留言表示，他在做這個實驗之前久已經做過許多研究來確保自己的安全，但這樣的結果還是讓他感到十分恐懼，他也搞笑寫下「他絕對不會想要在沒有穿著太空裝的時候進入太空裡了！」

事實上，這樣的實驗即使傷害不大，但仍具非常高的危險性，因此一般民眾在家裡千萬不要輕易嘗試。

提醒：危險動作，請勿模仿