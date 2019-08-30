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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／國民黨將推最強組合？ 江啟臣拱「韓朱配」

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新聞節目中心／綜合報導

距離2020大選剩下135天，國民黨立委江啟臣在臉出開出第一槍發文支持「韓朱配」，除了造成網友熱議也吸引許多黨內人士留言力挺。對此議題，《雲端最前線》30日邀請高雄市議員童燕珍、永齡基金會執行秘書陳佳圻、前台北市議員璩美鳳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

江啟臣28日在臉書發出自己與高雄市長韓國瑜、朱立倫的合照並寫下「小編告訴我，這是他期待的看板，你也這樣想嗎？」、「團結整合、眾志成城」，暗示性濃厚。此文也引來台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、立委顏寬恒、許毓仁、林為洲、王育敏與林麗蟬、議員葉元之、江怡臻、黃健豪等人紛紛留言支持。

對於韓朱之間的聯繫，近韓人士坦言，「朱立倫的確是韓國瑜副手最佳人選」，但目前還沒有打電話聯繫，韓陣營內部首要希望解決農舍問題，同時強化團隊論述能力，副手人選不是當務之急；但他也認為整合不力是韓國瑜民調下降的原因之一，起碼要消除外面對國民黨整合不力的聲音，再進行下一步，而對於郭王蓄勢待發，確實沒時間可以消耗。

 ▲▼韓國瑜出席高雄市工業會聯誼餐會。（圖／記者洪正達攝）

 ▲韓國瑜出席高雄市工業會聯誼餐會。（圖／記者洪正達攝）

另外，韓國瑜打出的「愛情摩天輪」政策，終於要在8月30日召開說明會，現在卻傳出地主台灣港務公司發文給高市經發局表達反對、之後又收回這份公文，遭疑是中央又要「卡韓」。韓國瑜被問到此事時沒有否認，並喊話「非常期待中央能跟高雄配合，不要再卡來卡去」。

影響2020總統大選最大變數的郭柯王結盟底定，鴻海集團創辦人郭台銘傳出於9月13日正式宣布參選，前立法院長王金平也會跟進退黨，國民黨即將迎來2000年宋楚瑜出走後，再一次大分裂的重擊。被問到是否會同意郭董的「中秋起義」？柯文哲29日受訪時未多談，笑稱「收到月餅才知道」。對此議題，《雲端最前線》30日邀請高雄市議員童燕珍、永齡基金會執行秘書陳佳圻、前台北市議員璩美鳳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁和Youtube訂閱直播通知也可以看得到喔！

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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