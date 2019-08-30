　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9月2日起去澳門更方便！　持卡式「台胞證」可辦自助過關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳門戀愛巷。（圖／記者于佳云攝）

▲澳門地標「大三巴」是遊客必到打卡地。（圖／記者于佳云攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「亞洲賭城」澳門深受台灣遊客喜愛，2018年就有破百萬台人入境，澳門特區政府治安警察局29日更宣佈，自9月2日起，凡年滿11歲及持有效卡式「台胞證」人士，可辦理自助過關的登記手續，經登記後，可使用澳門各口岸的自助過關通道入出境。

▲卡式台胞證。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡式台胞證。（圖／記者蔡玟君攝）

據澳門特區政府治安警察局消息，自2017年4月10日起，台灣居民可憑「台胞證」經澳門各口岸出入境，有關便利措施落實2年多來，使用「台胞證」進出澳門的人士持續增長；為優化有關便利措施，方便持證人使用同一證件進出中國內地及港澳，治安警察局規定，自9月2日起，凡年滿11歲及持有效卡式「台胞證」人士，可辦理自助過關的登記手續。

▲▼ 澳門入境人數。（圖／翻攝自澳門旅遊局官網）

▲2018年澳門十大客源市場。（圖／翻攝自澳門旅遊局官網）

公告稱，持證人須親臨治安警察局外港出入境事務站、氹仔客運碼頭出入境事務站、機場出入境事務站等地點辦理，有關登記屬自願性質且費用全免。

據澳門旅遊局統計，2018年入境旅客超過3580萬人次，上升9.8%，創歷史新高，大陸、香港和台灣仍位居客源地前三。其中，台灣以106萬0968人排列第三，佔總人數的3%，僅次於香港，2018年訪澳人次上升0.1%。

▼ 澳門遊客數據。（圖／翻攝自澳門旅遊局官網）

▲▼ 澳門入境人數。（圖／翻攝自澳門旅遊局官網）

ET快訊
半夜呻吟聲超大！妹子驚「內褲噁男站門外看片」還留藏頭情詩
嘉義槍擊案3F房客持「長槍」猛轟！下秒衝1樓挾持　他混亂中逃
租屋女2個月電費噴7000！她到陽台看電錶超多線　房東6字回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／黃之鋒包圍警總「3罪名曝光」　原訂9月來台拜會民進黨！

被多任女友嫌：根本在握濕毛巾！　他求醫「手術開4洞」...淚訴29年困擾

8月大女嬰全身燙傷「泡高粱20分鐘」　送醫皮掉、酒精中毒險死

9月2日起去澳門更方便！　持卡式「台胞證」可辦自助過關

影／武警公安深圳「聯合大練兵」　水炮車驅趕黃帽示威者...網爆：喊聲震天！

媽媽上廁所離開6分鐘　獨留2歲兒泳池玩水...「1分鐘」就溺斃！

傳港府《緊急法》禁通訊軟體　HKISPA：破壞香港電訊樞紐地位！

香港眾志成員周庭今晨「在家被逮捕」　同被押往警察總署

香港名店翠華被點名「包裝把警當狗」網友拒吃　公司：那是奶油豬！

港警全面禁止831集會遊行！　民陣：若上訴失敗將更改日期

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

影／黃之鋒包圍警總「3罪名曝光」　原訂9月來台拜會民進黨！

被多任女友嫌：根本在握濕毛巾！　他求醫「手術開4洞」...淚訴29年困擾

8月大女嬰全身燙傷「泡高粱20分鐘」　送醫皮掉、酒精中毒險死

9月2日起去澳門更方便！　持卡式「台胞證」可辦自助過關

影／武警公安深圳「聯合大練兵」　水炮車驅趕黃帽示威者...網爆：喊聲震天！

媽媽上廁所離開6分鐘　獨留2歲兒泳池玩水...「1分鐘」就溺斃！

傳港府《緊急法》禁通訊軟體　HKISPA：破壞香港電訊樞紐地位！

香港眾志成員周庭今晨「在家被逮捕」　同被押往警察總署

香港名店翠華被點名「包裝把警當狗」網友拒吃　公司：那是奶油豬！

港警全面禁止831集會遊行！　民陣：若上訴失敗將更改日期

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內

拍照送精美提籠、貓砂盆　 新豐店「毛孩網美大賽」等你來參加

Apple發表會主視覺一大顆彩色蘋果　達人認為跟軟硬體更新有關

跟朋友狂甩少女20巴掌！霸凌者全被起底　她抖音嬌PO「萌萌綻放」遭灌爆

大陸熱門新聞

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救..

1歲女「撞倒全身鏡」遭重擊…口..

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

快訊／黃之鋒今早「突被警方逮捕..

身後傳巨響！他轉頭驚見烏龜血肉..

陳浩天機場離港被截　涉暴動和襲..

13歲女報警：他們要殺我！員警..

睡了40名高官狂升職！校花副市..

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

好友揪66樓玩跳傘　1男裝備故..

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

海底撈創始人成「新加坡首富」

男友要「制服play」卻拿出尼..

更多熱門

相關新聞

武警公安深圳「聯合大練兵」

「反送中」示威風波持續不斷，與香港一河之隔的深圳接連有大批武警集結，進行團隊訓練。大陸官媒《人民日報》今（30）早再度發佈演習影片，稱「武警和公安在深圳聯合大練兵」，向頭戴黃色安全帽的「暴徒」進行驅趕，並出動水炮車，此舉被視為對香港動亂的震懾。

港警禁止831集會！民陣：若上訴失敗將更改日期

人民日報：反送中「閃現美國政客身影」

31日為死線！香港21行業聲明罷工

香港「光頭警長」受邀參加十一閱兵　

關鍵字：

澳門台胞證自助過關粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

她遭甩20耳光　13人全被送辦

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面