9月2日起去澳門更方便！　持卡式「台胞證」可辦自助過關

▲澳門地標「大三巴」是遊客必到打卡地。（圖／記者于佳云攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「亞洲賭城」澳門深受台灣遊客喜愛，2018年就有破百萬台人入境，澳門特區政府治安警察局29日更宣佈，自9月2日起，凡年滿11歲及持有效卡式「台胞證」人士，可辦理自助過關的登記手續，經登記後，可使用澳門各口岸的自助過關通道入出境。

▲卡式台胞證。（圖／記者蔡玟君攝）

據澳門特區政府治安警察局消息，自2017年4月10日起，台灣居民可憑「台胞證」經澳門各口岸出入境，有關便利措施落實2年多來，使用「台胞證」進出澳門的人士持續增長；為優化有關便利措施，方便持證人使用同一證件進出中國內地及港澳，治安警察局規定，自9月2日起，凡年滿11歲及持有效卡式「台胞證」人士，可辦理自助過關的登記手續。

▲2018年澳門十大客源市場。（圖／翻攝自澳門旅遊局官網）

公告稱，持證人須親臨治安警察局外港出入境事務站、氹仔客運碼頭出入境事務站、機場出入境事務站等地點辦理，有關登記屬自願性質且費用全免。

據澳門旅遊局統計，2018年入境旅客超過3580萬人次，上升9.8%，創歷史新高，大陸、香港和台灣仍位居客源地前三。其中，台灣以106萬0968人排列第三，佔總人數的3%，僅次於香港，2018年訪澳人次上升0.1%。

▼ 澳門遊客數據。（圖／翻攝自澳門旅遊局官網）