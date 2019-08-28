▲▼數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳。

▲逢友合唱團登國家音樂廳。（圖／逢友合唱團提供，下同）

生活中心／綜合報導

「50幾年，從學生活動中心一路唱到國家音樂廳舞台！」成立於1981年的逢友合唱團，27日晚間第一次在國家音樂廳演出，主題「青春旋律」，前總統夫人周美青與逢甲大學董事長高承恕與座無虛席的愛好合唱者一同在「世界恬靜落來的時」、「漁陽鼙鼓動地來」、「橄欖樹」歌聲中，跨越時空，回到青春的歲月、熱淚盈眶。

周美青全程聆聽，對全體演出者豎起大姆指說「你們太棒了！」。逢甲大學董事長高承恕也特別率高階主管蒞國家音樂廳鼓勵，期許逢友、逢甲合唱團繼續傳唱百年。

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台上的歌者，無論老少都曾經從18歲就並肩歌唱，最年長的已經73歲，是逢甲合唱團第二代團員，都是真誠的友誼及對合唱的熱愛，讓大家忘卻年歲漸長，願意攜手苦練。

今晚的演出，在指揮劉靜諭的詮釋下，逢友合唱團展現超乎一個業餘合唱團的水準，聲音和諧而飽滿，充滿層次與感情的音樂性，唱了幾十年，今晚的演出，加入許多不同語言的曲目，包括「J’entends Le Moulin」、「Cum Sancto Spiritu」、「Singt dem Herren alle Stimmen」，已經晉身專業。而雖稍顯稚嫩的聲音，但也已獲優等殊榮的在校逢甲合唱團，一首唱演俱佳的「那天一個衝動我加入合唱團」(詞曲：黃俊達)，更把許多參加過合唱團的聽眾搞得熱淚盈眶。

適逢62歲生日、逢甲合唱團第11代，逢友合唱團總團長王瑞鈐在全場觀眾的生日快樂歌聲祝福中表示，這片溫馨的合唱園地，多年來在大家愛心呵護下，已經繁花似錦、欣欣向榮，唱歌是最輕鬆自然且療癒的活動，藉著唱出優美詞曲，既可抒發胸懷，更能卸下職場壓力與生活繁瑣。我們要繼續把和諧、美麗的聲音傳頌出去。

她說，合唱世界裡所追求的和諧樂音，須仰賴參與者專注傾聽、屏氣凝神、同心協力才能達成；合唱人互相幫襯、成就彼此的作風，在追求個人成就的社會，看似異數卻是稀有美德；當眾人同心、齊聲唱出美好和聲的剎那，幸福感充滿當下時空，正是合唱人辛苦練習最珍貴的回饋。

逢友合唱團團員主要是由1966年成立的逢甲大學合唱團歷屆畢業團友組成，而散佈在各地的逢甲校友也紛紛組成在地的分團，目前拓展為六個地方團，包括室內團、台北團、新竹團、中部團、南部團、上海團，是華人社會最多分團的校友合唱團，經常參與練唱的團員達200人。自2017年起，每年都會舉辦聯合音樂會，邀集各團及旅居海外的團友返國齊聚歡唱。今年逢友總團音樂會將於11月24日在高雄衛武營舉行，盛況可期。

今天的演出是逢友合唱團裡最優質、一週團練六天的逢友室內合唱團，團長呂錦葉表示，考上⼤學，進入合唱團，校園民歌變成我們的最愛，拿起民歌曲集，配上一把吉他，廟會、捉泥鰍、⼩茉莉、阿美阿美、雨中即景、歸人沙城、拜訪春天、浮雲遊子、看我聽我、 風告訴我、山裡來的女孩、小雨中的回憶、讓我們看雲去……，所有愛唱的民歌非唱它一遍才罷休。

經過了這麼多年，那些美好的記憶一直在⼼中盤旋，呂錦葉說，終於最近有多位年輕作曲家為那些好聽的歌曲編上合唱，讓我們可以用和聲向大家介紹陪伴我們成長的歌曲，例如：橄欖樹、向前走、靜心等。

這場音樂會同時有逢甲⼤學合唱團的參與，巧合的是兩團指揮劉靜諭與楊宜真，前不久分別從新加坡及日本獲得合唱比賽金牌。

逢友合唱團去年 (2018) 舉辦了系列活動，6月《歌愛⾳樂會》，7月前往愛沙尼亞參加歐洲合唱音樂節，11 月於台東⽂化中⼼演藝廳《一起友台灣台東⾳樂會 》，12月更參加全國社會組合唱比賽勇奪樂齡組第二名。

逢友室內合唱團團長呂錦葉表示，未來的逢友將以更穩健的腳步繼續前進，11 月高雄衛武營音樂廳演出，2020 年9月將邀請美國指揮大師 Brady Allred來台客席，期待明年國家音樂廳再相見。