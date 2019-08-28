同居2年零「肉體摩擦」！她倒被騙60萬怒報警...下秒才知枕邊人羞恥秘密

▲網戀產生的信息不對稱常引起糾紛。（示意圖／取自Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南益陽沅江市近日發生一起超扯的騙財騙色案。35歲的翠花與34歲的劉帥交往4年、同居2年，期間被騙走超過14萬元人民幣（約新台幣61萬元），結果在報警後才得知，枕邊人竟然是女兒身！劉帥事後供述稱，這幾年為了避免翠花懷疑，她曾在褲襠塞入紙捲，展現自己的「男性雄風」，若翠花有性需求，她就會以各種理由拒絕。

綜合陸媒報導，翠花2014年在網上認識劉帥，當時對方稱自己只有30歲，她不久便墜入愛河，兩人於2017年5月開始甜蜜的同居生活，期間，劉帥多次以藥品生意、交房租水電費、看病等理由索要錢財，直到她最近意外發現，另一半的錢包內有多張身份證，才開始起疑。

本月20日，翠花驚覺劉帥封鎖了她的微信，而且電話也打不通，她才意識到「男友」是真的在騙她，隨後立即到警局報案。警方受理案件後立即展開偵查，於2天後在市內一家旅館將疑犯緝拿歸案。

▲涉事女子 。（圖／翻攝自微博）

劉帥被捕後坦言，她真名其實叫劉X華，現在的身份證是假辦用來騙人的，「直到現在，翠花都不知道我的性別，因為我從來沒有和她發生過關係」，加上自己性格、長相以及聲音都比較中性，這幾年來翠花都沒有起疑。

她接著表示，儘管兩人同居，但她睡覺都是穿著衣服，還會在褲襠塞入紙捲蒙混過關。目前，犯罪嫌疑人劉X華因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法刑事拘留，案件在進一步辦理中。