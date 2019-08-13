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德爾芙快捷酒店周年慶　知性講座、無插電音樂會住宿千元起

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▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

▲嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義火車站前商圈的嘉義德爾芙快捷酒店，開幕迄今屆滿兩週年，特別企劃週年慶有「週日名人系列講座」及「週六無插電之夜音樂會」等系列活動並推出限時限量住房優惠，住房含早餐千元起。

▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義德爾芙快捷酒店周年慶推住房優惠。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

德爾芙快捷酒店兩周年慶舉辦「週日名人系列講座」及「週六無插電之夜音樂會」，邀請在facebook、youtube擁有高人氣粉絲點閱率，以文字和微戲劇詮釋人生的各種百態的真實劇場創作演員張恩嬅Katia、及以街頭賣藝環遊世界的旅人作家，安柏不在家，分別於18、25兩日上午11點，與民眾分享夢想實踐的旅程，更加碼推出平日住宿每房820元起住宿優惠，加購早餐每房僅須加價200元，邀請民眾、旅人一起共度兩周歲。

▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義德爾芙快捷酒店兩周年慶舉辦「週日名人系列講座」。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

酒店週年慶期間規劃的「無插電之夜音樂會」，是由一群熱愛音樂的嘉義在地學子，在八月中旬兩週六晚間，於德爾芙快捷酒店大廳現場演奏，邀請大家打開耳朵，傾聽他們訴說夢想，全系列活動免費入場外，更備有茶點提供民眾與旅客免費享用，演出資訊如下：

▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義德爾芙快捷酒店兩周年慶舉辦「無插電之夜音樂會」。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

8月17日(週六)晚間6點，演奏者：嘉義女中吉他社、8月24日(週六)晚間6點，演奏者：嘉義高中吉他社活動地點：德爾芙快捷酒店大廳，嘉義市西區仁愛路361號5樓
洽詢專線：05-216 1899，或洽德爾芙快捷酒店官網www.dereve.com.tw查詢

▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店親子家庭房。（圖／記者翁伊森翻攝） 。▲▼ 嘉義德爾芙快捷酒店。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：嘉義德爾芙快捷酒店,周年慶,不插電音樂會　

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