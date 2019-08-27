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新光金策略長王道南9月後走馬上任　董事改由吳東興兒子吳昕達當

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▲▼ 新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

▲新光人壽。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新光金（2888）今（27）日公告，由王道南接任新光金策略長一職，預計在9月1日走馬上任，而法人董事也有異動，從原先法人董事代表吳東興改由兒子吳昕達；此外，新光人壽也通過以私募普通股增資64億元，主要是強化財務結構，並提升資本適足率。

新光金今天發布重訊指出，新光金策略長9月1日起由王道南接任，除了法人董事有變化外，代表改由吳東興的兒子吳昕達，而新光人壽董事代表人也因業務需求任命洪士鈞。

此外，新光金先前擬現金增資逾60億元，挹注子公司新光人壽。新光人壽今天也通過以私募現金增資發行普通股，暫定每股24.6元，若實際價格有所調整，擬授權董事長決定，這次增資64億元，主要是增加自有資金，強化財務結構，提升風險承擔及資本適足性。

新光金今天召開董事會，通過今年第2季財務報告，上半年度合併稅後淨利達107.2億元，每股盈餘（EPS）為0.87元，合併綜合淨利總額達443.7億元，較去年同期大幅成長，總資產規模逾3.8兆元，合併股東權益為1,864.7億元，較去年底增加28.9%，每股淨值達15.2元。

新光人壽2019上半年合併稅後淨利71.5億元，股東權益達1,095.1億元，較去年底增加393.1億元；新光銀行合併稅後淨利24.9億元，股東權益穩定提升至624.2億元；元富證券合併稅後淨利約9.0億元，較去年同期成長17.9%。

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關鍵字：新光金,新光人壽,策略長,王道南,增資

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