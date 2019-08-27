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長腿辣妹買超跑「只要6萬8」！警攔下後一聽是「蘭基博尼」…跟著唸2秒傻了

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▲▼蘭基博尼,蘭博基尼,藍寶堅尼。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲車主的回應讓警方相當傻眼。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者柯振中／綜合報導

南京江寧的警方日前查到一起交通違規，利用車牌號碼將車主逮捕到案後，卻發現這輛車是非法拼裝車。而車主到案後的回應，也讓警方當場傻眼，「我是1萬5000人民幣（約新台幣6萬8000元）買的，蘭基博尼，正版的要1500多萬呢！」

綜合陸媒報導，江寧警方指出，由於車牌申請車輛為奧迪轎車，但被發現違規的車輛是「橘紅色跑車」，於是著手進行調查，不久後在某條巷子內發現了違規車輛，立刻上前攔下。

攔下車主後，警方對30歲的王姓女車主訊問，對方回應，車輛是在二手網站上買的，從外地託運到家時，車上早就掛有車牌了。經過初步調查，警方發現，這輛車連行車證明都沒有，告知對方後，卻得到「我有證明的，賣給我的人寫給我的證明」的答覆。

▼這輛「超跑」的內裝相當粗糙。

▲▼蘭基博尼,蘭博基尼,藍寶堅尼。（圖／翻攝自江蘇新聞）

警方隨後將王女帶回派出所訊問，包括價格、產地等等，但對方的回應，卻讓所有警員驚呆。王女回應，「我是1萬5000人民幣買的，蘭基博尼，正版的要1500多萬呢！」

進行勘驗後，警方發現，這輛「蘭基博尼」雖然是跑車造型，車頭也有藍寶堅尼的標誌，但材質相當粗糙，類似玩具車，屬於禁止生產的拼裝車。警方指出，目前已將車輛沒收，之後將銷毀，也對車主開罰人民幣3000元（約新台幣13300元），處以7日的行政拘留。

▼警方最後發現，這是一輛違法的拼裝車。

▲▼蘭基博尼,蘭博基尼,藍寶堅尼。（圖／翻攝自江蘇新聞）

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