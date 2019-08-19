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蠟筆小希／心靈和肌膚─雙重閃亮亮的溫泉之旅

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圖．文／原文石井宏子．譯文蠟筆小希

由新瀉出發，羽越線往山形、秋田以及日本海北上而去。

坐上有個「閃亮亮羽越」這樣很可愛名字的休閒列車，朝向心靈和肌膚都會閃閃發光的旅程。 ▲閃亮亮的溫泉之旅。（圖／石井宏子提供）

好幾次到這區域溫泉旅行都覺得這有兩個大主題─被豐沛的海、山和森林而治癒，以及被北前船運送的文化和日本的美所觸動......

因為私下有個綽號是「大胃王溫泉美女」的我，這趟旅程當然很期待美味的食物。

▲閃亮亮的溫泉之旅。（圖／石井宏子提供）

這裡是村上茶屋「富士美園」提供「村上茶霜淇淋」的地方。因為村上茶的茶葉粉末和牛奶霜淇淋混合在一起，所以你可以充分感受到這就是充滿綠茶的豐富香味的絕品，好吃到入迷，實在是好吃到入迷，我吃太多了這張照片就存放在店裡囉()  

我就這樣一邊溫泉旅行一邊完成了「閃亮亮秘訣UETSU」的手冊，手冊由左右兩面開分為「自然篇」和「文化篇」兩部分。

 官方電子版亮閃閃地羽越旅遊圈網站也上線了喔!智慧手機也能閱讀很流暢唷!

 

 《關於作者》蠟筆小希（Hilary ／栗子麻臭咩麻）

蠟筆小希（Hilary ／栗子麻／臭咩麻） 
 蠟筆小希傳播相關科系畢業，十餘年日本/關島/香港等海外居住經驗，從事市場行銷與外國語文教學；足跡踏及20餘國與城市，喜愛文字，目前為專業代搞/撰稿者，曾為日本當地網站日本頻道JAPANチャンネル港台特派員(撰寫三語)，多次因公民記者新聞稿採用出國採訪、會議即時翻譯，與美日國外旅遊隨行員，目前有一間個人日文工作室，喜愛日本文化並從事親子/兒童/成人-日本文化風情與手作體驗教學。Facebook設有「核桃派日語 《語言。旅行。文化。生活》」粉絲專頁。獲日本溫泉美容研究家石井宏子本人同意授權翻譯溫泉美容家圖片與文字，讓喜愛日本旅遊和溫泉的朋友，都能感受日本溫泉勝地的美好。

臭咩麻臭咩KURUMI來自高雄大社觀音山的流浪毛，現與馬迷在台北過著幸福快樂的豬日子；過去的辛苦都只是為了等待與折磨馬迷，服侍馬祖婆一年後終於設置粉絲專頁「拜託！酷嚕咪醬都知道」與牠相處的每一天都是種甜蜜，不管你的毛孩子是如何來的，當你跟牠相遇、帶牠回家的那一天，你也同時對牠許下終身的承諾 all you need is LOVE and a French Bulldog《愛就是尊重、珍惜、不放棄也不離棄》

栗子麻：記錄女兒栗子的成長紀事於Facebook設有萬人粉絲的「我是法鬥栗子 I am French Bulldog-Kuri」粉絲專頁(2015年已關閉)

蠟筆小希(栗子麻/臭咩麻)的文章點連結搜尋 ： 狗狗  日本

 

【關於日本溫泉美容研究家石井宏子】
 日本溫泉美容研究家石井宏子日本以旅遊與溫泉為主題的採訪記者，溫泉美容研究家代表，一年有200天在溫泉旅途中度過，其餘時間出沒電視、電台、學校演講與寫作，20124月出任日本国土交通省地域鉄道の再生・活性化等研究会委員。
 官方網站http://www.onsenbeauty.com/
 官方粉絲專頁https://www.facebook.com/onsenbeauty.official

 

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關鍵字：蠟筆小希,溫泉,石井宏子,羽越線,山形,秋田,北海道

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