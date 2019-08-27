中梵協議後首例！　陸接受「教廷內定」內蒙古主教

▲天主教教宗方濟各在主持平安夜彌撒。(圖／達志影像／美聯社)

記者蔡儀潔／綜合報導

自2018年中梵簽訂臨時協議後，昨（26）日首度舉行主教祝聖禮，姚順獲選內蒙古集寧教區主教，他不僅是教廷多年前內定的人選，也是中方首度接受教廷屬意的主教，顯示了教廷積極擴大對大陸天主教人事權的影響力。

據天主教媒體《天亞社》報導，祝聖儀式昨天在集寧市玫瑰聖母主教座堂舉行，有逾千名教友出席。在場神父描述稱，祝聖儀式中宣讀的官方批准書，除了提到姚順當選是根據「聖教會選舉主教的傳統」和「中國天主教主教團的規定」，並特別指出「人選經教宗同意」，有別於中方長期強調「宗教事務不受外國勢力支配」的原則。

據悉，內蒙古集寧教區前任主教劉世功2017年6月病逝後，教廷屬意接任主教的姚順神父一直未獲大陸政府批准，使集寧教區主教人選長期懸空。中梵協議後經過多次協商，今年4月北京政府同意以同額競選方式，讓教廷屬意的2位人選出線，當中包括姚順和陝西漢中主教胥紅偉，此舉被視為大陸政府對教廷的讓步。

《天亞社》引述消息來源稱，目前中國還有大約20位主教在中梵協議之前早已獲得教廷任命，這些教廷內定主教將會陸續透過類似形式「被選舉出來」，再舉行祝聖儀式成為正權主教。