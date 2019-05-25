「鵜鶘灌頂式泳帽」亂入不讓你吃！　飼養員淡定扒飯：他都喜歡「從後面來」

大陸中心／綜合報導

吃飯時有人來搗亂真煩！但在重慶有隻名叫「溜溜」的鵜鶘，趁著吃飯時，調皮地把喉囊壓在飼養員頭頂，就算被打了兩下嘴巴責罵「壞壞」，仍堅持要用巨嘴壓頭撒嬌。超有愛的「鵜鶘灌頂式」互動在網路曝光後，不少網友看了正面照都說，「這根本是傳說中的鴨舌帽！」。

▲鵜鶘溜溜因一則「鵜鶘灌頂式」影片爆紅。（圖／新京報，下同）

根據《新京報》報導，重慶永川樂和樂都景區中有隻鵜鶘「溜溜」因為一支「鵜鶘灌頂式亂入」影片爆紅。樂和樂都景區飼養員葉建偉表示，影片拍攝當時「我正在吃飯，溜溜就跑到我後面來，把喉囊放在我頭上」，才有了「鴨舌帽」影片的誕生。

▲因為「壞壞」搗亂飼養員吃飯，溜溜被拍了兩下鳥嘴，但一人一鳥互動超有愛。

葉建偉說，這隻鵜鶘名叫溜溜，從小受人工飼養照顧，對人比較親近，「當你坐著的時候，溜溜就喜歡跑著從後面過來，然後把嘴放在你頭上往下壓」。至於為什麼會有這樣的行為，葉建偉分析，「他可能這樣感覺會比較舒服一點」。

▲溜溜「本鳥」非常高大。

根據了解，鵜鶘又被稱作「鴮鸅」，是一種大型水鳥，對明顯的特徵就是嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮儲存食物，主要棲息於湖泊、江河、沿海和沼澤地帶；大多成群生活，善於飛行、游泳，但通常沒有老鷹飛得高，在水中游泳時，頸常曲成S形，並不時地發出粗啞的叫聲；主食就是魚類，會利用大嘴從空中「插」入水中捕魚。

影片曝光後，不少網友紛紛回應，「這根本是傳說中的鴨舌帽」、「鵜鶘灌頂！」、「好可愛啊，小女孩的感覺」、「為什麼我的關注點在他（飼養員）抖腿？」。

另外，還有人拿出近期常出現的「保育哏」造句，「所以大家千萬不要買鴨舌帽，每買一頂就有一個鴨子失去鴨舌。保護動物，從你做起」。