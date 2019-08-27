倫敦三款流行的妝前乳比較　這款擦完肌膚立刻嫩的像小寶寶

自從上次試用了ＮＡＲＳ的妝前乳(primer)後，很好用但是還是無法達到我的理想。我最大的問題是毛孔大，超會出油。所以又試用了幾個倫敦這邊挺流行的牌子。

ＲＥＮ perfect Canvas

優點

擦上後觸感很好，不會油也不會太乾。產品本身像保養品一樣，我幾次之後沒擦乳液，皮膚感覺也很好。定妝能力超強，上妝後整天十個鐘妝顏色都沒掉，可能是我試過對我的膚性來講最強的。

缺點

毛細孔大的問題還是有，臉過了幾個鐘還是油，50 英鎊一瓶跟別家比有點貴。

bareMinerals

優點

擦上後觸感像絲一樣，感覺很舒服。擦完後上粉底液感覺皮膚真的比較平滑。如果你的皮膚本身很好，我覺得擦這可能夠了。

缺點

上妝後妝並不能持續很久，幾個鐘後臉就油了，毛孔還是大。

LAURA MERCIER

我的是防止長痘的（Blemish-less)

優點

Laura Mercier 有好幾款妝前乳設計給不同膚質。Blemish-less 的擦在我皮膚上觸感超行。可能是最行的一款。肌膚立刻嫩的像小寶寶。跟同品牌Flawless Lumiere Radiance-Perfecting Foundation 和上妝用刷子再加上定妝粉，肌膚好幾個鐘都維持得很好，也不太油。

缺點

跟其他品牌合用好像沒那麼行。如果你的鼻子很敏感，味道不是我用過比較好聞的，也是沒什麼遮毛孔效果。

我個人比較喜歡的是LAURA MERCIER - Blemish-less

第二個可能是ＮＡＲＳ

不過這都要看個人膚質。我接下來會試一些便宜點的。之後再跟你們分享。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - HsinWei Ho

（完整文章請看VOGUE.com）



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