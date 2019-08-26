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遺產E劇場／兩年前贈與股票價值暴漲　遺產稅計算同時飆高、還需補繳稅

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▲▼財經,消費,股市,成功,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲ 如兩年前被贈與的股票價值暴漲，會在繼承時被要求補繳遺產稅。（圖／視覺中國CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

許多人會因為自己年事已高，而將名下資產先行贈與給子女，但如果贈與的是股票，且股票在繼承之時價值暴漲，繼承時間又距離贈與時間兩年之內，就會被要求以股票現值補交遺產稅！

【案情故事】

謝老先生是一個退休公務員，因他善於理財，所以有不少的資產，尤其是他喜歡買優質股票，穩定收股息，當個快樂的投資人。

有一天，他想到自己年事已高，所以規劃將某上櫃公司股票約300張贈與給2個兒子，贈與時，該股票的收盤價為每股70元，總市價為2100萬，所以在扣掉當年免稅額220萬之外，老先生共繳了188萬元的贈與稅。

一年後，這家公司轉上市，由於產業前景看好，加上股市行情漲破萬點，所以這家公司股票來到260元，算一算這些股票的市價已經達到7800萬。

再過10個月，老先生因病過世，兒子辦完父親後事後，就去申報遺產稅，但國稅局審查後發現，老先生在1年多前有贈與兒子300張股票，因此通知兒子這些股票也要申報遺產稅。

兒子們很驚訝國稅局居然查的到這些股票，但更讓驚訝的是，國稅局竟然告訴他們因為這些股票而要多繳7百多萬的遺產稅。

【法律解析】

遺贈稅法上，為了避免有人利用生前贈與的方式來規避遺產稅，因此在遺贈稅法第15條有規定，被繼承人在死亡前二年內贈與特定人之財產，應於被繼承人死亡時，將該贈與標的擬制為被繼承人之遺產課徵遺產稅。

該條之適用包括兩個要件：

第一是時間
被繼承人贈與的時間，必須是在被繼承人死亡前2年之內的贈與才有適用，若是已經超過2年，則即無適用。

第二個是贈與的對象
贈與的對象，必須是被繼承人之配偶，或是被繼承人依民法1138、1140條規定之各順序繼承人，例如是贈與給配偶、子女、孫子女、兄弟姊妹，或是這些順位繼承人的配偶，而且受贈人與被繼承人的身分關係，在被繼承人死亡時還存在，所以如果受贈人不是這個特定範圍之人，也不用將贈與標的擬制為遺產課稅。

本案中，謝家兒子1年多前，父親贈與給他們的股票，因為符合上述時間與特定對象的關係，因此該批贈與的股票，的確是應該納入遺產範圍申報。

▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 遺產稅計算需以死亡之時的價值計。（圖／pixabay）

但是，重點在於為何贈與時，市價僅2100萬的股票，卻要繳7百多萬的稅呢？
原來問題是出在股票的價值，應該要以贈與時的2100萬計算？還是要以被繼承人死亡時的7800萬計算？

關於這點，財政部在83年有一個行政解釋認為，死亡前二年內贈與特定人之財產應計入遺產，其價值計算基準應依據遺贈稅法第十條規定，以被繼承人死亡時之時價計算（台財稅字第831602988號），因此目前遺產稅實務上，這類案件都是以被繼承人死亡時之時價作為計算標準。

例如本案中，贈與時的價值為2100萬，但老先生過世時，股票市價已經漲到7800萬，所以國稅局並不是以2100萬認定，而是直接以7800萬作為遺產價值認定。

這種認定基礎是否合理呢?其實有很大的討論空間。

因遺贈稅法第十條雖有規定，遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準，但該條在擬制遺產課稅時是否可直接適用，應非無疑。

因為，擬制遺產課稅是以「被繼承人贈與後2年內死亡」的偶然條件為要件，本身就已經具有不確定性，而贈與物價值的漲跌，更是難以預測，如果強令用被繼承人死亡時之時價作為計算標準，而使納稅額的計算變成不可預測，將有害於人民合理的租稅規劃權利。

另外學者有認為，這種計算方式，對於稅務公平與稅務行政經濟而言，都有不妥之處，也有違反量能課稅原則之嫌（沈克儉、蔡松棋合著-遺產及贈與稅金百科101頁）。

類似問題，在日本法的繼承稅法即規定，應以贈與時的財產價額作為繼承稅的課稅價額，可值借鏡。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《遺贈稅法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。

更多遺產繼承知識，請上777遺囑網

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關鍵字：遺產E劇場,劉韋德,遺囑,遺產,遺產稅,申報,贈與

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