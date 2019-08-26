姐強押「到亡母靈前下跪道歉」原因曝　弟：電擊棒弄出啪啪聲不敢跑

▲賴女辯稱，張男因工作關係一向都會帶著電擊棒。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

雲林縣一名賴姓女子叫來張姓友人拿電擊棒，將弟弟強押到亡母靈堂前下跪道歉，「他曾讓媽媽生氣多次」，還要弟弟寫下「不會亂報警告姐姐」悔過書。弟弟驚恐表示，對方拿電擊棒弄出啪啪的聲音，因此不敢逃，還看到很粗的鐵鍊。二審法官判賴女50天拘役，全案確定不得上訴。

判決指出，2017年11月24日晚間，姐弟倆因處理母親遺產發生爭執；張男被叫到現場，拿電擊棒脅迫方式，要賴男坐上他車，而賴女則另開一輛車緊跟在後，讓弟弟到母親靈前跪拜。

賴女否認犯行辯稱，當時因住處要油漆，所以請張男到場幫忙，而張則因工作關係一向都會帶著電擊棒；另外，弟弟曾讓媽媽生氣多次，才請弟弟去靈前道歉，因弟弟不願意去，才叫張男叫弟弟一定要去，兩人並未脅迫弟弟。

▼被害人說，看到張男後車廂有一條很粗的鐵鍊。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

被害人證稱，母親過世後，與姐姐有因遺產發生爭執，當天下班回家發現兩台冰箱不見，所以就報案；警察走了之後，姐姐就打電話叫張男過來。他說，被張問是不是有打姐姐，他說沒有，就看到張拿出電擊棒弄出啪啪的聲音，作勢要電他，「然後叫我拿香坐他的車去我母親墓前懺悔，我看到電擊棒會怕，所以不敢跑，而張車子的後車廂有一條鐵鍊，很粗。」

被害人說，到場後，被張男叫在靈骨塔大門前跪著，跪了不知道幾分鐘，之後被張叫起來罰站。張男稱，是賴女打電話給他說，她弟弟喝酒後要打她，「我就過去當和事佬，叫他不可以這樣子」，後來就去靈骨塔拜她媽媽。

事後，被害人寫下悔過書，「11月24日我做不對事情，下次改，我以後做事不會打姐姐，我不會亂報警、亂說話…現在媽媽、父親墓前悔過。不會亂報警，告姐姐…」

台南高分院法官認為，賴女和弟弟因處理母親遺產有爭執，即不思以理性方式處理，造成被害人產生恐懼；且被告先前曾有妨害自由、毒品等紀錄，犯後否認有何犯行並飾詞狡辯，因此判50日拘役。全案確定，不得上訴。