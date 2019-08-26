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顏清標姪子昨天還跟家人一起吃冰　警：手機筆電鎖碼暫時無法打開

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▲▼ 顏莉敏服務處 。（圖／翻攝Google maps）

▲顏清標侄子在服務處二樓輕生。（圖／翻攝Google maps）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標28歲姪子顏子禎，26日中午12點半在立委顏寬恒、副議長顏莉敏服務處輕生，現場未留遺書，家人難過的說昨天還開心的一起吃冰，市議會同仁則說，顏員個性木訥，工作盡責；清水分局則表示，目前排除感情、財務和健康因素，但死者手機和筆電都鎖碼，目前還在苦思如何開啟。

台中市消防局表示，中午12點半接獲警方轉報一起救護案件，前往沙鹿區立委顏寬恒、副議長顏莉敏聯合服務處二樓，發現死者顏子禎躺在床上，有明顯屍斑，現場沒有遺書，家人表明不用送醫。

顏寬恒、顏莉敏發出一份聯合新聞稿表示，所有親朋好友聽聞消息都感到十分震驚與悲慟，由於死者生前工作正常，也沒有異狀，昨天還跟家人一起去吃冰，看起來都很正常，疼愛他的親友長輩到目前爲止都無法接受為何會發生這種事，現在交由檢警釐清案情，希望可以透過手機瞭解原因，由於考量家中尚有年邁長者，擔心其不能接受事實而致影響情緒與身心，故希望外界能夠讓家屬平靜地繼續辦理後續事宜。

市議會表示，死者在2年前進入議會擔任警衛工作，原本上午8點要上班，但遲遲未見人影所以打去服務處詢問，同仁表示，顏員長得瘦瘦小小，生活單純，木訥寡言，工作認真，如同宅男一般，未料會輕生，非常令人震驚。

清水警方表示，目前初步排除和感情、財務和健康等相關原因，而死者的手機和筆電都有鎖碼，目前正透過各種方法解鎖，嘗試釐清死因。

據了解，顏清標的5弟多年前車禍死亡，留下2個兒子，由顏清標代為照顧，死者排名老二，住在顏清標的女兒顏莉敏服務處二樓。

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