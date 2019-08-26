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蘇花公路落石雙向交通受阻　2波麗士漏夜協助清除

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▲▼蘇花148.42k（觀音路段）26日落石，交通阻斷，蘇澳警員漏夜協助清除。（圖／警澳警分局提供）

▲蘇花148.42k（觀音路段）26日落石，交通阻斷，蘇澳警員漏夜協助清除。（圖／警澳警分局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

連日豪雨蘇花公路又大落石，台9線148.42k觀音路段，26日凌晨1時許，落石掉路面長8公尺長，雙向交通阻斷，蘇澳分局澳花派出所警員李信雄、廖瑞明趕至現場，落石阻礙交通且險象環生，為防止發生事故，李、廖2人立即擺放交通錐並實施人車管制，搶災機具約於2時46分搶通單線，將現場滯留車輛放行，並3時07分完成清理恢復雙向通行。

蘇澳分局表示，澳花派出所警員李信雄、廖瑞明於26日1時30分獲報，在台9線蘇花公路148.5公里（觀音路段）處發生落石掉落，影響南北雙向通車，李員等2人立即馳赴現場，發現該路段因連日豪雨致坍方落石掉落於道路上、影響南下車道，阻礙交通且險象環生。

▲▼蘇花148.42k（觀音路段）26日落石，交通阻斷，蘇澳警員漏夜協助清除。（圖／警澳警分局提供）

李等人為防止發生事故，立即擺放交通錐並實施人車管制，於2時45分南澳工務段大型機具到場場清除北上車道落石，現場3時8分清理完畢，恢復南北雙向通車，警方於確認現場安全無虞後，始返回處所。

▲▼蘇花148.42k（觀音路段）26日落石，交通阻斷，蘇澳警員漏夜協助清除。（圖／警澳警分局提供）

蘇澳分局提醒民眾，在蘇花公路這樣狹窄的山路發現有障礙物在路面上，形成路障，不可掉以輕心，務必在車輛行駛過時放慢車速並通報公路局或110，避免車輛因閃避散落物，造成交通事故，若是行車遇到任何困難，蘇澳波麗士都很樂意提供協助。

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關鍵字：蘇花,落石,蘇澳分局

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