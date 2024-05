英拳擊手「首次出賽」被打死　一拳擊中太陽穴倒地亡

▲拉瓦首次參加職業比賽,卻不幸身亡。(圖/翻攝Instagram@warrenboxingmanagement)



記者吳美依/綜合報導

英國倫敦12日晚間發生悲劇事件,29歲拳擊手拉瓦(Sherif Lawal)首次參加職業比賽,卻在擂台上遭對手擊潰、倒地不起,送醫後宣告不治。

TMZ、《衛報》等外媒報導,拉瓦2018年開始接觸拳擊,今年稍早決定成為一名中量級職業選手,他12日晚間在「哈羅休閒中心」(Harrow Leisure Centre)第一次參加職業賽,卻在第四回合被葡萄牙對手巴雷拉(Malam Varela)一拳打在太陽穴上而落敗。

不過,拉瓦遲遲沒有爬起來,現場醫護跳上擂台急救,實施心肺復甦術(CPR)超過10分鐘後,他被送上救護車前往附近的諾斯威克公園醫院(Northwick Park Hospital),稍後在院內宣告不治。

