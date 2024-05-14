英拳擊手「首次出賽」被打死　一拳擊中太陽穴倒地亡

▲拉瓦首次參加職業比賽，卻不幸身亡。（圖／翻攝Instagram@warrenboxingmanagement）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦12日晚間發生悲劇事件，29歲拳擊手拉瓦（Sherif Lawal）首次參加職業比賽，卻在擂台上遭對手擊潰、倒地不起，送醫後宣告不治。

TMZ、《衛報》等外媒報導，拉瓦2018年開始接觸拳擊，今年稍早決定成為一名中量級職業選手，他12日晚間在「哈羅休閒中心」（Harrow Leisure Centre）第一次參加職業賽，卻在第四回合被葡萄牙對手巴雷拉（Malam Varela）一拳打在太陽穴上而落敗。

不過，拉瓦遲遲沒有爬起來，現場醫護跳上擂台急救，實施心肺復甦術（CPR）超過10分鐘後，他被送上救護車前往附近的諾斯威克公園醫院（Northwick Park Hospital），稍後在院內宣告不治。

London-based boxer Sherif Lawal, 29, has died after his first professional fight, which took place at Harrow Leisure Centre on Sunday night.



Sky's @EmmaBirchley reports.



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這場比賽是當晚第一場比賽，意外發生後，整個活動都被取消。主辦單位「華倫拳擊管理公司」（Warren Boxing Management）證實噩耗，「不幸的是…他倒下了，儘管醫護人員盡了最大努力，他稍後仍被宣告死亡。」

教練侯塞因（CJ Hussein）說，「他擁有成為一名偉大中量級選手的所有天賦。他真的激勵了健身房裡所有年輕拳擊手。」

英國拳擊管理委員會（The British Boxing Board of Control ）也向拉瓦的親友致上哀悼之意，「所有在英國從事拳擊運動的人，我們的心都與他們同在。」