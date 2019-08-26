蘋果New Music Daily每天更新歌曲　月租317.2元起

▲蘋果的新播放列表New Music Daily，每天都會更新歌曲。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）的Apple Music於23日推出一個新的精選播放列表服務，名為「New Music Daily」。與大多數Apple Music人工編輯的播放列表不同，New Music Daily每天都會自動更新。

據《9to5Mac》報導，播放列表中的首張單曲是泰勒斯（Taylor Swift）新專輯中的「The Man」，根據推測，蘋果將以當紅歌手作為介面的主視覺。

實際上，蘋果正用New Music Daily取代另一個播放列表「Best of the Week」。舊的播放列表每周五更新一次，但是New Music Daily每天都會更新，讓用戶不會錯過來自世界各地和不同類型的新音樂。

該報導指出，新的服務可以讓一般的Apple Music用戶獲得比以前更動態的新音樂組合。當然，也不會每天替換所有的歌曲，但至少播放列表的更新速度更快，不會跟之前一樣一周才更新一次。

此外，用戶可以將播放列表添加入音樂庫中，當歌曲列表更新時，播放列表也會自動更新。訂閱New Music Daily每月9.99美元（新台幣約317.2元）起。

最近Apple Music持續在改進其播放列表。它在過去幾個月推出了Rap Life和ALT CTRL等新的播放列表。上周，Apple Music也推出了新的Shazam Discovery播放列表。