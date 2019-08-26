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寵物險「終身續保」最熱賣！醫療大小費用均理賠　住宅險車險也可納保寵物

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▲狗狗，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

▲「寵物保險」版本進化，讓毛小孩擁有健全的醫療資源。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

「毛小孩」如家人，一旦發生意外和疾病，醫療費用是每個家庭必須面對的經濟負擔。產險業者看到台灣寵物沒有全民健保給付，陸續推出寵物保險，以低保費與實支實付協助寵物爸媽轉嫁風險；其中，三井住友海上集團明台產物保險今年2月推出的「寵物の好險2」最為熱銷，其內容「寵物可以續保至終身」最具特色，至今已賣出逾1100張，比過去5年全部產險總計銷售的寵物險還多。

2018年是寵物保險的轉捩點。就台灣過去6年的寵物投保紀錄，產險推動寵物險實在不容易，平均每年僅有75件，相較於全台灣約有250萬隻家犬家貓，投保率僅十萬分之三。寵物險起初不被看重的原因是，民眾多認為寵物保險太貴，保費上看5000、7000元，而且有寵物投保年齡限制、需要晶片認證，寵物醫療缺乏合理且一致性的理賠標準，讓飼主投保卻步。

▲貓咪，貓，寵物，毛小孩，喵咪，喵星人。（圖／pakutaso）

▲所有父母都希望，毛小孩能健康平安。（圖／pakutaso）

直到2018年，產險業者推出保費較低的寵物保險，平均單件保費金額約3000元，投保方式簡易，開放網路投保也不需體檢報告，保障範圍即涵蓋了門診、手術、住院，符合飼主需求，產險的寵物險終於賣超過700張。

目前產險業者包括泰安產險、富邦產險、明台產險、新安東京海上產險、華南產險、新光產險、和泰產險、兆豐產險都推出寵物保險，其中，又以明台產險的「寵物の好險2」最為熱銷，其保單內容「8歲以前投保並且勾選自動續約可續保至終身」具有吸引力，讓飼主購買意願大增。

「寵物の好險2」憑晶片號碼、血統證明、體檢報告、注射疫苗證明（四擇一）即可投保，也特別取消投保年齡限制，1至8歲採平準保費，9歲以上採自然費率，8歲前投保並勾選自動續約可續保至終身，保險到期前如按時繳交保費可年年續保不中斷，無須重簽要保書。

▲明台產物保險「寵物の好險2」特色。（圖／明台產險提供）

▲明台產物保險「寵物の好險2」特色。（圖／明台產險提供）

此外，「寵物の好險2」的寵物侵權責任無自負額，最高保額為200萬元；承保範圍包括門診費用、住院費用、手術費用，大小疾病或意外產生的醫療費用均可理賠；也取消最低自負額規定，改成由民眾依據需求選擇不同方案，可選50%或70%的補償比例。

需要注意的是，「寵物の好險2」的門診、住院及手術理賠均設有一年最高次數與理賠金額上限，一年保費最低為2650元，最高為4800元；網路投保費用相較便宜，保費最低為1996元，最高為4798元，但保障範圍也較為不同，主要差別在網路版本沒有保到終身，因此寵物爸媽若有終身需求，還是要簽紙本。

各家產險公司推出的寵物險，主要投保對象為狗狗和貓咪，部分產險業也有不同品種限制，寵物首次投保年齡多為8週至8歲，視保單內容而定。值得一提的是，和泰產險推出的「住宅綜合保險專案」，主約保障住宅損失保險等基本項目之外，也針對寵物納入「寵物意外費用補償附加條款」，其保障內容不受限於一般寵物保險要求的貓和狗，提供給飼養其他類型寵物的家庭參考和選擇。

民眾在投保車險時，也可用乘客責任保險為寵物家人獲得保障。和泰產險的乘客責任保險中，承保了寵物傷亡責任，若民眾在車行途中，車上的寵物不慎發生意外，有關寵物的醫療費用及喪葬費用也能獲得賠償，其承保範圍限額最高2萬元。

【延伸閱讀】寵物保險再進化！毛小孩「門診+手術+住院」全保障…8歲前可續保至終身

▲狗狗，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

▲狗狗出門在外很有可能發生危險，因此要考慮醫療意外險。（圖／pakutaso）

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關鍵字：毛小孩,寵物險,寵物醫療,三井住友海上集團,明台產物保險,明台產險,寵物の好險

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