警察叔叔哭了！麵包車被偷「數百甜甜圈全壞」　他摀頭崩潰：小偷給我出來

▲麵包車被偷「數百甜甜圈全壞」，畫面讓警察大叔哭了。（圖／翻攝自Redding Police Department臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國影集、電影中經常可以看見，警察被塑造成愛吃甜甜圈的形象，這個哏也常常被當地警方拿來自嘲。加州22日就發生一起車輛竊盜案，警方在尋獲失竊的甜甜圈貨車時，發現裡頭100多個甜甜圈全部壞了必須丟掉，畫面中現場的員警相當崩潰，負責辦案的警局還在臉書說「警官們都傷透了心。」

綜合媒體報導，加州雷丁市警方在臉書分享一件竊盜案偵辦進度，內文指稱他們在市區一處停車場尋獲了失竊的廂型車，現場員警立刻打開車門調查，但映入眼簾的一幕卻讓他們心碎，車內100多個甜甜圈散落一地，加上已經在車內悶超過一天，明顯壞了只能報廢處理。

▲警察叔叔看著只能報廢處理的甜甜圈相當崩潰。（圖／翻攝自Redding Police Department臉書）

臉書曝光的現場照片也可以看見，警員們看著散落一地的甜甜圈，紛紛用手摀著頭、表情相當崩潰。雷丁警方也在臉書留言，「警官們都傷透了心，這些甜甜圈全都必須丟掉」、「到底是誰偷走這輛車。」

據悉，當地一間麵包店老闆23日上午開車送餐點時，因為業務下車離開現場幾分鐘，再回來時就發現車子被偷走了。警方目前仍未掌握任何嫌疑犯。