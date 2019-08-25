年輕人愛買儲蓄險！2大錯誤「年繳超貴保單」資金全卡住　投保概念曝光

▲年輕人進入職場，整理自己的財務狀況時，必須先釐清自身的保障需求。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

剛從學校畢業的社會新鮮人，工作了1至2年，經濟狀況還不太穩定，除了面對新鮮人的低起薪因應房租水電與生活費，也可能要面臨就學貸款的還款壓力，到底該如何整理自己的財務狀況、購買何等程度的保障，是許多年輕人的共同疑問。若要購買保險，就要決定投保順序，例如先行購買「損失大」的保障，但需要注意的是，千萬不要為了繳保費而犧牲掉自己的生活品質。

進入職場的年輕人正準備累積自己的經濟實力，在所有的理財工具中，應該優先衡量自己的保險狀況，將風險成本控制在一定程度之下。根據政治大學風保中心與中信金旗下的台灣人壽合作研究「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，資料指出，70%受訪者購買儲蓄型或投資型保單做退休規畫，年輕世代也首選定存和儲蓄險。

許多年輕人買保險最常犯的錯誤就是先購買保費貴、保額低的儲蓄險，導致風險意外發生時，資金全被「卡住」；另一個錯誤是，多數人不清楚自己需要什麼保障，聽到推銷用詞就急著購買保單，年繳高昂保險費用，卻沒有比較好的保障。

保險產品多樣，有醫療險、意外險、癌症險、失能險、重大疾病險、壽險等，到底要先選哪張保單？年輕民眾要先了解，保障和投資是兩回事，必須分開來看，另外根據預算，先選「保費少，保障高」的保險產品，用一年少少的幾千元費用，建構出百萬元的保障價值；最後也要了解，不是買越多產品就越有保障，應該量力而為，年度保費預算盡量不超過年收入十分之一。

▲保險是補助性、轉嫁風險的工具，在財務規劃上，應選「保費少，保障高」的保險產品。（圖／pixabay）

民眾可以先衡量預算和「風險特性」規劃保單，不過，投保沒有絕對的標準答案，而是根據自身需求作調整。勞保和公司的基本團體保險可以稍微應付職業傷病與失能，已經有了基本的保障，可再根據工作性質增添自己所需的保單，例如，上下班通勤時常騎機車，就要了解意外險、意外醫療險或實支實付醫療險的重要性；暴露於致癌的工作環境或家族有癌症病史，就可能要把癌症險或重大疾病險列為投保優先等。

一般投保建議順序為，意外險、實支實付醫療險、重大疾病或癌症險、定期壽險或殘扶險。意外險保障範圍為意外身故、意外殘廢、意外醫療、大眾運輸意外事故等；實支實付醫療險為保障住院醫療費用、每日病房費用、手術費用、出院在家療養等；重大疾病或癌症險包括心肌梗塞、腦中風、癱瘓等；定期壽險有身故和完全殘廢等。不過所有的保障範圍都必須視保險產品內容而定。

對於保險有一定程度的了解及認識後，再依據風險需求調整保障額度和保單內容。年齡狀況、財務收入和生活環境不同，風險評估也會有所不同。需要注意的是，保險是補助性、轉嫁風險的工具：當風險事故發生時，最先思考「自己是否有能力解決問題」，再看手上是否有保險工具輔助。也就是說，健康的財務分配是「利用小錢獲得大保障，進而累積資產」。