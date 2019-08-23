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輕颱白鹿擴大逼近！保險業啟動「天災4大關懷服務」…受災戶急件速理賠

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▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自RAMMB、向日葵8號衛星）

▲白鹿颱風逼近台灣。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

記者楊絡懸／台北報導

中央氣象局23日下午2點30分發布第11號輕度颱風「白鹿」海上陸上颱風警報，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，台東、蘭嶼、綠島、恆春半島及屏東地區應嚴加戒備並防強風豪雨，預估24日是台灣受到颱風及其外圍環流影響最劇烈的時候。壽險業者因應颱風來襲，已立即啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災情況，給予受災保戶協助。

全球人壽於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計畫」，提供白鹿颱風受災保戶4大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「補發保單免收工本費」、及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

▲全球人壽提供颱風受災保戶「4大關懷服務」措施。（圖／記者楊絡懸製表）

▲全球人壽提供颱風受災保戶「4大關懷服務」措施。（圖／記者楊絡懸製表）

全球人壽行政長黃宏杰表示，除了4大關懷服務措施外，保戶若有緊急事項需要聯繫，可與全省各營業處業務人員聯繫或撥打全球人壽24小時免費客服專線由專人服務，亦可檢視自身需求，加強相關人身保障。

黃宏杰進一步提醒民眾，颱風影響期間，應提前儲備水、糧食或電池等備用品，盡量避免外出或前往海邊、山上活動，以降低颱風可能帶來的災害風險。

▲▼颱風警報。

▲白鹿颱風預估掃過恆春一帶。（圖／中央氣象局）

另外，南山人壽也於第一時間成立「白鹿風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳續期保費、住院關懷預付保險金等各項服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。

宏泰人壽也落實服務精神，提供關懷服務措施如收費可提出申請保險費緩繳三個月、繳息可提出申請其借款及墊繳利息繳款期限展延3個月、保險單或保險單契約內容變更批註書遺失或毀損者「補發免收工本費」、並以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理等。

三商美邦人壽針對白鹿颱風啟動相關保戶服務因應機制，如「保單借款利息減免」、「免費補發保單」、「續期保費緩繳」、「快速理賠」等。另外還有「房屋貸款本金緩繳」，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。

▲南山人壽「颱風關懷服務」措施一覽表。（圖／南山人壽提供）

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關鍵字：中央氣象局,保險,颱風,颱風險,保險雲,全球人壽,南山人壽,宏泰人壽,三商美邦人壽

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