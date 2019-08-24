LIVE／白鹿快閃出海！2地區越晚風雨越大　氣象局曝颱風最新動態

記者周姈姈／台北報導

白鹿快閃出海了！輕颱白鹿於今(24)日中午13時登陸屏東，登陸後突然往北偏，速度有稍微放慢，之後颱風中心就在16時10分從高雄楠梓出海。對此，氣象局技正黃樁喜稍早指出，颱風在巴士海峽重整，屏東、高雄雨勢風力越晚會逐漸增強，氣象局也將在下午17時40分更新白鹿動態。



▲白鹿出海後在巴士海峽重整，屏東和高雄地區越晚風雨會越大。（圖／記者屠惠剛攝）



黃樁喜表示，白鹿颱風16時10分從高雄楠梓出海，從西北西方向進入中國大陸的機率最高，台東已經有焚風發生，花蓮以南、南投、彰化以南風雨最大，颱風出去後，在巴士海峽重整，屏東、高雄雨勢風力將增強，本島脫離暴風圈的時間點約落在深夜12時至25日清晨2時。

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黃樁喜說，上半天到下午風雨較強落在東側，近中心登陸的風力沒那麼強，下午屏東、高雄、台南沿海風力增強到10級陣風，深夜才會逐漸減弱，澎湖要到明天上午才減弱。他說，白鹿是輕度颱風，結構比較鬆散，進入到陸地的過程中，有大範圍的風繞過來，在屏東附近進行重整，移往台灣海峽南部重整再往中國大陸移動。

黃樁喜表示，等颱風出去後，西側風雨會明顯增強，風力上午集中在蘭嶼、綠島、台東，下午則是高雄、屏東、台南沿海有較強陣風，累積雨量最大落在花蓮六十石山，破超大豪雨等級，宜蘭、南投、台東也都超過200毫米，下午東部雨勢仍會持續，等颱風出海後重整，南部風雨明顯增加，要持續到周日才會減弱。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，南部的朋友請注意，下午颱風逐漸移到高屏近海後，偏南風起，南部風雨將轉大。天氣職人吳聖宇則在臉書表示，看來可望順利直接翻過恆春半島，花東風雨持續中，南部地區留意下午後續西南風帶來的風雨狀況。



▲白鹿在下午13時左右從屏東縣滿州鄉登陸，並在16時10分從高雄楠梓出海。（圖／RAMMB）