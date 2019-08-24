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推特粉絲20萬人！「網紅」新任大陸外交部新聞副司長

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▲趙立堅。（圖／翻攝自中華人民共和國駐巴基斯坦共和國大使館網站）

▲趙立堅。（圖／翻攝自中華人民共和國駐巴基斯坦共和國大使館網站）

記者馬叔安／綜合報導

日前大陸外交部官網更新顯示，中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅，已任大陸外交部新聞司副司長。趙立堅因為在推特上十分活躍，因此素有「網紅」外交官之稱，他在今年5月曾貼出把一顆蘋果切成華為商標形狀的照片，引發關注，也曾和巴基斯坦媒體就「中國用囚犯當勞力」議題展開論戰。

趙立堅在2010年5月開通推特帳號，截至2019年8月，已有20多萬粉絲。綜合陸媒報導，在2016年時，曾外傳「中國用囚犯當勞力，以節省中巴經濟走廊的經費」，趙立堅稱居然有資深記者相信這樣的謠言，「他們瘋了嗎？」巴基斯坦記者阿爾梅達則在推特上回應，「不可否認這裡有令人遺憾的瘋子，但這肯定不是理性（或外交性）的回應。」

▲趙立堅推特上的照片。（圖／翻攝自觀察者網）

▲趙立堅推特上的照片。（圖／翻攝自觀察者網）

趙立堅則回應，「造謠中巴經濟走廊使用中國囚犯的人，他們夠理性（外交性）嗎？對於那些人，我只有一個詞：荒唐。」

而在2018年12月31日，推特上一個名叫Rabia Azhar的女子發表消息稱，一名中國新疆（原文：東突厥斯坦）的穆斯林遭到警察「毒打」，僅僅因為這個穆斯林在「抄寫古蘭經」。她還配了一段影片，其中有一名男子正在被一名穿著迷彩服的男子毆打，還有一名身穿深色制服戴白色頭盔的男子站在一旁觀看。

趙立堅首先表示，影片中的人說的根本不是中文，穿的也根本不是中國執法人員的服裝。之後他又補充道，影片內容其實發生在2017年5月的印尼，是印尼執法人員在教訓一名當地的黑幫分子。

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關鍵字：趙立堅,大陸外交部,網紅外交官

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