堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

▲上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海迪士尼因禁止攜帶食品，入園前會檢查遊客的隨身物品，此舉3月被一位法律系女大生告上法庭，引發輿論風暴，不過樂園作風強硬，至今仍堅持翻包檢查。浦東新區消保會日前稱其不接受調解，不會就禁帶食物、翻包檢查等規定做更改。上海迪士尼23日回應稱，該說法不符合事實。

▲ 入園第一關就是搜包，看是否有攜帶食物。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，上海華東政法大學的女大學生小月（化名），今年1月前往上海迪士尼遊玩，在準備入園時被強制翻包檢查，並要把所帶零食丟棄。小月不同意，工作人員就叫她當場吃掉，或者寄存起來，雙方發生口角。小月於3月將樂園告上法院 ，要求確認相關條款無效，並索賠她46.3元人民幣的零食花費。目前，此案尚在審理中。

▲樂園內的餐飲價格高昂，一瓶可樂就要20元人民幣，折合新台幣約89元。（圖／翻攝自微博）

此事在網路上引起軒然大波，但儘管備受詬病，上海迪士尼仍堅持翻包檢查。消保委員指出，該做法不十分合理，曾就相關法律法規與對方提出調解，但其仍然堅持「禁止攜帶食物入園、翻包檢查、拒絕退票等問題均為園區規定」，且不會更改相關政策。美國迪士尼樂園總部則回應指出，旗下每個迪士尼樂園都有自己的政策，他們沒有辦法回覆關於上海迪士尼的問題。

▲有網站整理上海迪士尼雙重標準事件。（圖／取自微博）

上海迪士尼23日就此次事件作出回應，稱關於「上海迪士尼不接受調解」的說法不符合事實，「對我們的遊客而言，安檢不是件有樂趣的事，事實上對我們也同樣如此。但是應相關法律法規的要求，我們需要在所有遊客進入上海迪士尼樂園之前，對遊客及其攜帶的行李物品進行安檢。」

聲明指出，「為保護每一位遊客和演職人員的安全，並保障遊客的遊玩體驗，我們希望造訪上海迪士尼樂園的遊客能瞭解並遵守上海迪士尼樂園遊客須知，包括入園安檢，共同防止會對遊客安全和樂園環境有影響的物品被攜帶入園。」

上海迪士尼表示，有關樂園的食品政策的訴訟也引起了很多討論，「我們不希望就這一未決訴訟進行公開評論和回應，但上海迪士尼度假區充分尊重並積極配合，包括調解在內的各項法律程序。」

但多數網友對此並不買賬，「安檢的話可以用安檢儀啊，人工翻包不僅侵犯隱私，而且效率很低啊」、「安檢是查違禁品與危險品，食物不屬於這兩類，這種詭辯也太差勁了吧！」、「我支持你安檢，但不支持你侵犯我權益，希望有消費者出來告他們霸王條款」、「迪士尼: 有本事你們別來玩啊」。