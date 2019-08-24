　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海迪士尼因禁止攜帶食品，入園前會檢查遊客的隨身物品，此舉3月被一位法律系女大生告上法庭，引發輿論風暴，不過樂園作風強硬，至今仍堅持翻包檢查。浦東新區消保會日前稱其不接受調解，不會就禁帶食物、翻包檢查等規定做更改。上海迪士尼23日回應稱，該說法不符合事實。

▲▼ 上海迪士尼搜包。（圖／翻攝自微博）

▲ 入園第一關就是搜包，看是否有攜帶食物。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，上海華東政法大學的女大學生小月（化名），今年1月前往上海迪士尼遊玩，在準備入園時被強制翻包檢查，並要把所帶零食丟棄。小月不同意，工作人員就叫她當場吃掉，或者寄存起來，雙方發生口角。小月於3月將樂園告上法院 ，要求確認相關條款無效，並索賠她46.3元人民幣的零食花費。目前，此案尚在審理中。

▲▼ 上海迪士尼搜包。（圖／翻攝自微博）

▲樂園內的餐飲價格高昂，一瓶可樂就要20元人民幣，折合新台幣約89元。（圖／翻攝自微博）

此事在網路上引起軒然大波，但儘管備受詬病，上海迪士尼仍堅持翻包檢查。消保委員指出，該做法不十分合理，曾就相關法律法規與對方提出調解，但其仍然堅持「禁止攜帶食物入園、翻包檢查、拒絕退票等問題均為園區規定」，且不會更改相關政策。美國迪士尼樂園總部則回應指出，旗下每個迪士尼樂園都有自己的政策，他們沒有辦法回覆關於上海迪士尼的問題。

▲▼大陸網站整理上海迪士尼雙重標準事件。（圖／取自微博）

▲有網站整理上海迪士尼雙重標準事件。（圖／取自微博）

上海迪士尼23日就此次事件作出回應，稱關於「上海迪士尼不接受調解」的說法不符合事實，「對我們的遊客而言，安檢不是件有樂趣的事，事實上對我們也同樣如此。但是應相關法律法規的要求，我們需要在所有遊客進入上海迪士尼樂園之前，對遊客及其攜帶的行李物品進行安檢。」

聲明指出，「為保護每一位遊客和演職人員的安全，並保障遊客的遊玩體驗，我們希望造訪上海迪士尼樂園的遊客能瞭解並遵守上海迪士尼樂園遊客須知，包括入園安檢，共同防止會對遊客安全和樂園環境有影響的物品被攜帶入園。」

上海迪士尼表示，有關樂園的食品政策的訴訟也引起了很多討論，「我們不希望就這一未決訴訟進行公開評論和回應，但上海迪士尼度假區充分尊重並積極配合，包括調解在內的各項法律程序。」

但多數網友對此並不買賬，「安檢的話可以用安檢儀啊，人工翻包不僅侵犯隱私，而且效率很低啊」、「安檢是查違禁品與危險品，食物不屬於這兩類，這種詭辯也太差勁了吧！」、「我支持你安檢，但不支持你侵犯我權益，希望有消費者出來告他們霸王條款」、「迪士尼: 有本事你們別來玩啊」。

ET快訊
「胖白鹿」加速！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈
郭台銘選總統？柯文哲自爆不當總幹事：我要當社會評論員
竹科工程師爽約艷人妻「1王戰2鳳」　壯漢帶把抓姦..仙人跳下
護國神山擋不了多久！白鹿逼近中颱估中午登陸恆春　午後風雨就來

關鍵字：上海迪士尼,搜包,翻包檢查,法律系,禁帶零食

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

英駐港領事館職員鄭文傑深圳拘留15天　今獲釋順利返港！

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州

影／台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」

手牽手築人鏈！「單腿哥」撐拐杖也要撐香港　網友感動：催淚過催淚彈

港鐵成功申請臨時禁制令！期限至30日...禁止故意阻礙列車

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

英駐港領事館職員鄭文傑深圳拘留15天　今獲釋順利返港！

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州

影／台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」

手牽手築人鏈！「單腿哥」撐拐杖也要撐香港　網友感動：催淚過催淚彈

港鐵成功申請臨時禁制令！期限至30日...禁止故意阻礙列車

劉以豪霸氣狩獵郭雪芙！《不能是朋友》「6大激情畫面」網臉紅：心動了

當金城武、蔡依林師弟　王牌經紀人一年不到悔簽下大根...原因曝光！

記得先預約！桃園金蘭醬油博物館　還有季節限定口味霜淇淋

國民黨2020若敗吳敦義是戰犯　柯文哲：有反對的意見嗎？

跳入西子灣游泳勸阻上岸不聽　水中「盧」80分鐘…罰款10萬↑　

因應白鹿颱風侵襲　台南市災防辦一級開設

桃園26歲男酒測0.64　清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保志工

「胖白鹿」加速了！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈

台南又冒登革熱！東區30多歲男自主檢驗確診「因高雄姐姐在老家染病」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

大陸熱門新聞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲..

爸媽逼課業第一！18歲女「留遺..

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

5歲女童被玻璃窗「高空爆頭」慘..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男友要「制服play」卻拿出尼..

被性侵女大生跳樓死　淫狼輾屍

媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被..

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

馬拉松最後跑者被嘲笑　義工：全..

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

大媽搏命鑽縫跳電梯　差1秒腰斬

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

更多熱門

相關新聞

滬迪士尼事件延燒　中消協挺學生

上海迪士尼因被指在禁帶食物、翻包檢查規定上「雙重標準」，今年初被大陸一位女大生告上法庭。近日在園方回應後，卻挑起民族情緒，成為全國矚目的話題，目前不只央視連續幾天做探訪報導，同為官媒的《人民網》也嚴正對迪士尼提出連續四問，直言「雙標憑什麼？」

迪士尼禁帶零食　女大生帥氣反擊　

上海迪士尼最強攻略在這裡！

鄉愿的司法？為保護弱勢懷疑擁權者

個申電機、資工、法律等系超篩7成2

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面