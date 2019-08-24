【廣編】深化產業交流與合作　第十四屆台商論壇在江蘇淮安舉行

【廣編】

圖、文／台商論壇提供

第十四屆台商論壇8月23日在江蘇淮安舉行。兩岸知名學者、企業鉅子、商界領袖齊聚淮安，持續推進兩岸發展大計。



本屆論壇以「兩岸智慧共話發展大計攜手合作共繪美好願景」為主旨，以「同心同向砥礪前行相促相生融合發展」為主題，堅持「務實化、高端化、品牌化」辦會思路，持續注入兩岸產業合作的新動能，打造開放性、互動性、務實性的經濟交流盛會，不斷深化淮台兩地產業合作與交流，加快推動台資集聚示範區建設「二次創業」，全面提升淮安對外知名度。



淮安市位於江蘇省北部中心，江淮平原東部，地處長江三角洲地區，是蘇北重要中心城市。台商論壇是淮安傾力架設的兩岸經貿合作「金橋」。2006年，淮安台商論壇啟動，精心搭建了兩岸經貿文化交流合作的重要平臺，十三年來成功舉辦十三屆台商論壇。透過論壇的舉辦，加深了台商對淮安的認識，促進了台資企業在淮安的加速集聚。淮安成為台資聚集最快速的地區之一，獲批大陸「台資企業產業轉移集聚服務示範區」，「兩岸資訊家電產業園 」，連續七年被臺灣電電公會評為台商大陸投資「極力推薦城市」。

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台商論壇的品牌效應，讓淮安受益匪淺。從2006年舉辦第一屆台商論壇至今，形成了「南有昆山，北有淮安」的新格局。本屆論壇期間還舉辦了「淮昆台資合作產業園揭牌儀式」等活動。

隨著第十四屆台商論壇的盛大舉行，經過兩岸嘉賓智慧的激情碰撞，商界、學界和兩地民眾的有效互動，兩岸合作將再創佳績，迎來發展的新思路、新模式。