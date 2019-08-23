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【廣編】威剛集團立萬利與韓國樂天集團攜手打造高階幼兒奶粉品牌

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▲▼樂天食品推出高階幼兒奶粉。（圖／業者提供）

▲威剛集團立萬利與韓國樂天集團LOTTE FOODS樂天食品首度攜手合作，開發生產大中華區全新高階幼兒奶粉品牌。

圖、文／樂天食品提供

威剛集團近年來致力於跨足發展生技領域，8月22日在一場戰略合作簽約記者會中正式宣佈與韓國樂天集團樂天食品（LOTTE FOODS）首度合作，進軍大中華區幼兒奶粉市場。

此次全新幼兒配方奶粉是立萬利產品開發與樂天食品一起共同合作生產的全新配方奶粉，有鑑於目前市場上的主要品牌奶粉乳源多數來自歐洲與紐澳地區，立萬利擁有高度專業的產品開發團隊與樂天食品共同合作出一款適合大中華區幼兒的配方奶粉。

韓國樂天食品代表理事趙京秀指出，高階奶粉指的是從乳源開始，就指定採用最優良產地與1A級品質乳源，此次樂天食品與立萬利團隊聯手共同合作的適合大中華區寶貝的配方奶粉採用被列為1A級品質乳源的韓國帕斯特牛奶。

比起其他品牌殺菌方法如高溫殺菌或超高溫殺菌，帕斯特乳業則運用領先業界的低溫殺菌工藝（LOW-HEAT）與多階段乾燥工藝（MSD），完整保留奶粉的營養成分，低温殺菌能够使人體所需營養素中的乳清蛋白與钙離子的熱變性最小化，提高人體吸收率。而多階乾燥MSD（Multi Stage Dryer）可避免乳清蛋白、酪蛋白、維生素等營養物質產生熱變性及保留奶粉中益生菌的活性。

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關鍵字：奶粉,高階幼兒奶粉

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