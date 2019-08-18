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小額終老保險保額提高至50萬可買2張　這樣搭配讓老有終

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲金管會從2017年2月開辦小額終老保險，目標是讓所有民眾都能有基本壽險保障。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣將在2026年邁向「超高齡社會」，壽險公司配合金管會放寬小額終老保險保額上限至50萬元，且不受一生一張限制，同時也建議可搭配禮殯實物給付附約，讓老有所終。

金管會保險局2017年2月開辦小額終老保險，限購每人一生只能限買一張，目的是希望讓所有民眾都能享有基本壽險保障，不過為吸引民眾購買意願，從今年7月起，小額終老保單的保額從30萬元變50萬元，而一年期傷害保險附約保額也從2萬元調升至10萬元，同時也開放購買兩張。

壽險為風險規劃重要的一環，在完整規劃分為遺屬生活費、房屋貸款和喪葬費用三大塊，其中單就遺屬生活費，以主計處2017年每戶平均3.07人和每人平均年支出26.4萬元為計算基礎，若家中經濟支柱不幸身故後，假設讓家人繼續生活10年，換算保額就要547萬元，不過對照壽險公會2017年國人平均壽險保額僅55.9萬元，可見民眾壽險保障嚴重不足，更別提加上房屋貸款和喪葬費用後的額度。

台灣人壽表示，投保小額終老保險與一般終身壽險比較可省下約1至2成保費，以相對低保費買到30萬元的終身壽險保障，若預算有限情況下，建議可先以「台灣人壽傳愛小額終身壽險」補足個人基本壽險保障，待經濟能力許可時，再逐次補足遺屬生活費及房屋貸款所需的壽險額度。

此外，台壽人壽指出，同時投保「台灣人壽傳愛小額終身壽險」可附加「台灣人壽龍在天終身壽險附約」禮殯實物給付附約，一張保單同時滿足壽險保障和喪葬費用二大需求。

以45歲陳先生投保保額50萬元「台灣人壽傳愛小額終身壽險」附加「台灣人壽龍在天終身壽險附約」繳費20年為例，年繳保費2萬4,358元，換算每月約2,029元即擁有50萬元終身壽險保障，以及現值24萬元的禮殯服務，以現在價格鎖定未來價值完備身後的禮殯服務，圓滿人生最後一哩路。

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關鍵字：台灣人壽,小額終老保險,壽險,保障,保單,保額

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