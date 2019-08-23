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好康來了！　廢3C換民生用品！9月7日埔里家樂福舉行

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▲9月7日上午10時至下午4時，到埔里家樂福就可將家中廢棄3C產品兌換民生用品。（圖／記者白珈陽攝）

▲9月7日上午10時至下午4時，到埔里家樂福就可將家中廢棄3C產品兌換民生用品。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府環境保護局原訂於8月24日，於家樂福埔里店辦理「愛回收，護地球」廢3C回收兌換活動，因白鹿颱風來襲，考量天氣及安全等因素，活動時間改至9月7日同地點上午10時至下午4時舉行，民眾只需帶著家中要淘汰的筆記型電腦、平板電腦或2個廢鍵盤等廢3C物品，即可兌換民生用品，數量有限，換完為止！

環保局長方信雄表示，3C電子產品日新月異及使用的比例增加，尤其是在平板電腦及智慧型手機幾乎人手一機的現代，不論是工作或娛樂都離不開3C產品，雖然為生活帶來的便利，但隨著產品推陳出新與價格親民的影響下，加速汰換3C類產品的頻率，而這些商品若隨意拆解或棄置，有可能會造成環境的2次污染。

他也說，因此透過活動的辦理，提醒民眾依循正常的回收管道，將廢3C有效回收，交由合格的回收處理業者予以妥善處理，如此資源才能永續循環利用。

環保局呼籲民眾勿將廢筆記型電腦、廢平板電腦或廢鍵盤，任意拆解或組裝，或當一般垃圾丟棄，應交給所在地清潔隊資源回收車或合法回收業者回收，一同做好垃圾分類、源頭減量及資源回收，為我們所在的環境盡份心力，同時讓資源可以有效循環再利用。

環保局提醒，參與回收兌換活動的廢鍵盤如果是無線鍵盤，應將內含的電池拆除，避免產出電解液，造成環境的二次污染。

活動資訊：www.ntepb.gov.tw/sub/index.aspx

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關鍵字：廢3C,埔里,南投

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