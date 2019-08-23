2原因曝光！28歲女整形「鼻眼滲血、布滿針孔」慘死手術台　醫院早有黑歷史

▲28歲護士整形慘死手術台。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

河南南陽28歲的楊姓護士18日瞞著丈夫到醫院整形，卻意外在手術過程中身亡。醫院以曖昧口吻「手術時有狀況」告知家屬，等家屬趕到現場後也的行為也相當怪異，之後才坦承楊女已經死亡。警方獲報後已展開進一步調查，預計30個工作天內公布報告；衛生健康委員會初步分析事故原因，「可能為麻醉失敗？脂肪栓塞？」透露可能朝這兩個方向調查。

楊女丈夫張男並不曉得妻子要動整型手術，18日下午5點接到宛和醫院的電話，說妻子在手術過程「出了點小意外」，隨後與家人趕到現場。張男及家屬在現場被告知妻子「還在搶救」，等了許久後才又得知「搶救無效」。

▲當地警方目前已將出事的宛和醫院查封。

事後張男報警要求調監視器，卻發現「下午6點前的影像全被刪掉了」，而且在張男多次要求後，醫院才肯出事妻子的手術單據，上頭載明手術內容包含額頭、頸部、下體的脂肪填充及胸部修復手術，底下簽有妻子簽名，「但是這個簽字一看就不是我老婆的，我認識她的字。」

張男指出，見到妻子最後一面時，對方脖上多了許多針孔，眼睛、鼻子都滲出血；他事後得知妻子是因為閨蜜介紹來到宛和醫療整形醫院，而該閨蜜正式該醫院的護士。妻子的死成了羅生門，留下張男和不到2歲的雙胞胎，「醫院一直對事件遮遮掩掩，我不僅沒得到事情真相，連老婆具體死亡時間都不知道。」

▲衛生健康委員會初步分析事故原因，「可能為麻醉失敗？脂肪栓塞？」（圖／翻攝自北京頭條）

根據《澎湃新聞》報導，衛生健康委員介入後，會查主治醫師的資格證，確認都是一級醫師，不能夠進行頸部脂肪填充等的二級手術；委員會於初步分析報告中指出，可能為麻醉失敗，或脂肪栓塞，預料將會朝這兩個方向調查。警方表示，將對醫院是否涉嫌非法行醫進行調查。

據了解，這間出事的宛和醫院並非第一次發生醫療糾紛。2018年9月，一名王姓女子到該醫院隆乳，術後卻被診斷，有一塊紗布被放在胸腔內；2018年11月，一名女子到該醫院隆乳，術後胸部脹痛，前往其他醫院檢查，才發現脂肪壞死，必須切除乳房。