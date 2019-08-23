　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「臉水腫這樣做尖超快！」小禎快速消水腫秘密武器大公開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

小禎尖臉、消水腫的秘訣靠的是???

努力靠運動與飲食、短時間瘦身成功的小禎，這次要來跟我們分享夏天肌膚保養就是女生最在意水腫與保濕。「大家都知道保濕對女人來說很重要，可是到底要怎麼做好保濕呢？不管是出國旅行或是在健身房，我的化妝包裡擁有一定要有這些保養好物跟著走。」

首先分享健身房都怎麼保養的呢??

「運動完不是全身滿頭汗嗎？一定要把身上流的汗趕快擦乾或去洗澡，因為流出來的汗帶有鹽，停留在肌膚上太久會讓、人、老，所以我會趕快把汗擦乾或趕快沖澡後，噴上玫瑰保濕噴霧，當作化妝水補充、最後再擦上乳液；頭皮也會用頭髮化妝水讓頭皮保持清爽。還有，不管沖澡或泡澡，一定會全身上下擦身體乳液加按摩，雖然很忙，可是這樣長時間保養下來，身體肌膚不但滑嫩也會更緊實，也比較不易有紋路。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了健身房的輕便保養外，日常保養絕對少不了這3瓶！尤其是常宿醉、常臉腫的朋友，請跟我這樣做。

「這3瓶真的是瘦臉、立即V臉與消水腫的好朋友！早上起床後刷完牙、洗完臉，我就開始敷面膜然後就出門開車，利用通勤15分鐘敷面膜，因為當中含有「納豆」萃取出植物保濕劑，能深入肌膚底層，像海綿一樣自動補水！一到公司肌膚有了一定的保水度，就開始擦前導精華，因為當中含有紅蔘成分，可以加強血液循環，再搭配這瓶小銀瓶這個提臉部線條，然後用乳液鎖住，這樣做真的太有效，只要出國時差或太早起來，臉腫腫的話都這樣3步驟做完，臉立刻醒來、V臉又緊實。」

還有一定要說：「我真的很愛敷面膜。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：IG@karenhu1984 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

人會瘦不是沒原因！邵雨薇維持40公斤纖細身材就靠5個飲食好習慣

完美的身材曲線+牛奶美肌就靠這6招！37歲劉寅娜的保養祕訣太值得筆記。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉留「慘痛後遺症」　網淚：毀了他
「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局曝侵台動向
老公婚前禁慾！她忍到洞房「開機」　一脫崩潰：直接提離婚
台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了

關鍵字：小禎,瘦身,消水腫,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「臉水腫這樣做尖超快！」小禎快速消水腫秘密武器大公開

驚爆將「裁員224人」！金鑛咖啡疑結束實體門市　店員：3個月前已改名營業

2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

智慧食農科技創造Good Food創意好食　新創生態聚落節上菜

中秋瘋買台南麻豆文旦　網購禮盒銷量飆漲4倍

人氣鳳凰酥3天熱賣超過400盒　月餅珍奶入餡討論度爆表

限量50萬份！「香草烤雞漢堡」中竟然有花椰菜　小7聯名21風味館

東森自然美加入北科大產學聯盟　技術打造先端科學美容

限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

《德魯納酒店》13集預告來了！！　IU..........留下錯愕呂珍九

「臉水腫這樣做尖超快！」小禎快速消水腫秘密武器大公開

驚爆將「裁員224人」！金鑛咖啡疑結束實體門市　店員：3個月前已改名營業

2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

智慧食農科技創造Good Food創意好食　新創生態聚落節上菜

中秋瘋買台南麻豆文旦　網購禮盒銷量飆漲4倍

人氣鳳凰酥3天熱賣超過400盒　月餅珍奶入餡討論度爆表

限量50萬份！「香草烤雞漢堡」中竟然有花椰菜　小7聯名21風味館

東森自然美加入北科大產學聯盟　技術打造先端科學美容

限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

利變型「停售效應」排擠！引爆壽險傳統保單大賣　7月初年度收入增13.5%

「臉水腫這樣做尖超快！」小禎快速消水腫秘密武器大公開

土城醋意男持菜刀砍人　血濺計程車3人輕重傷

麥莉婚變鬧10天說話了！　護前夫告白：我愛了連恩10年，會愛他到永遠

美腿網紅穿「5件真理褲」爆紅！鴨子坐實測羞：會看光光…29元褲吸百萬次重播

世羽賽／麟洋配三局激戰南韓惜遭逆轉　無緣復仇挺進8強

麻衣兒子「不是王永慶投胎」！通靈大師爆前世　王文洋超疼金孫有原因

24億元海洛因走私！3名「陸籍毒梟」才是幕後主嫌　已發通緝令

複製貼上！300萬彩繪列車「石虎撞臉」　網酸：圖庫一張300元

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

消費熱門新聞

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑..

限量「Discovery露營商..

網購人氣鳳凰酥3天熱賣超過40..

轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛..

中秋「月餅黑馬」月銷170萬顆..

2019週年慶必BUY攻略！

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

神還原！經典「記憶吐司」周邊一..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

開學季大採購！安全水壺不能少

限量50萬份！「香草烤雞漢堡」..

日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂..

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下..

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺..

更多熱門

相關新聞

比孕前更瘦！醫授3招產後甩肉法

孕期的時候我不鼓勵媽媽斤斤計較體重。比起體重，更重要的是飲食習慣的建立，將好的習慣延續到產後甚至一輩子是終極目標。孕期體重增加的多寡和胎兒體重的大小其實是不成比例，但卻真實反映產後瘦身的難易程度。研究更指出，第一孕期增加的體重越多，產後體重回不去的機會越大。

六款小眾品牌硬殼包俐落搶眼

凱特王妃的航海風格穿搭

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

8歲男孩職業假笑爆紅　6年後臉上留「慘痛後遺症」

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑結束實體門市　店員：3個月前已改名

轎車雙黃線迴轉　女騎士迎面撞上倒地痛哭

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面