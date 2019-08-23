「臉水腫這樣做尖超快！」小禎快速消水腫秘密武器大公開

小禎尖臉、消水腫的秘訣靠的是???

努力靠運動與飲食、短時間瘦身成功的小禎，這次要來跟我們分享夏天肌膚保養就是女生最在意水腫與保濕。「大家都知道保濕對女人來說很重要，可是到底要怎麼做好保濕呢？不管是出國旅行或是在健身房，我的化妝包裡擁有一定要有這些保養好物跟著走。」



首先分享健身房都怎麼保養的呢??

「運動完不是全身滿頭汗嗎？一定要把身上流的汗趕快擦乾或去洗澡，因為流出來的汗帶有鹽，停留在肌膚上太久會讓、人、老，所以我會趕快把汗擦乾或趕快沖澡後，噴上玫瑰保濕噴霧，當作化妝水補充、最後再擦上乳液；頭皮也會用頭髮化妝水讓頭皮保持清爽。還有，不管沖澡或泡澡，一定會全身上下擦身體乳液加按摩，雖然很忙，可是這樣長時間保養下來，身體肌膚不但滑嫩也會更緊實，也比較不易有紋路。」

除了健身房的輕便保養外，日常保養絕對少不了這3瓶！尤其是常宿醉、常臉腫的朋友，請跟我這樣做。



「這3瓶真的是瘦臉、立即V臉與消水腫的好朋友！早上起床後刷完牙、洗完臉，我就開始敷面膜然後就出門開車，利用通勤15分鐘敷面膜，因為當中含有「納豆」萃取出植物保濕劑，能深入肌膚底層，像海綿一樣自動補水！一到公司肌膚有了一定的保水度，就開始擦前導精華，因為當中含有紅蔘成分，可以加強血液循環，再搭配這瓶小銀瓶這個提臉部線條，然後用乳液鎖住，這樣做真的太有效，只要出國時差或太早起來，臉腫腫的話都這樣3步驟做完，臉立刻醒來、V臉又緊實。」

還有一定要說：「我真的很愛敷面膜。」

※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：IG@karenhu1984 |

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