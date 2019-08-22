　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼英特爾（intel）第十代處理器，ice lake，comet lake 。（圖／記者周康玉攝）

▲英特爾平台效能與分析事業部行銷總監Hiral Gheewala。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

繼8月初推出11款第10代處理器Ice Lake後，英特爾今（22）日再發布八款最新第10代筆電處理器系列「Comet Lake」，和上一代處理器相比，整體效能提升16%、多工處理效能提升41%，台廠華碩、微星已經確定採用外，戴爾最新筆電Dell XPS 13更在第一時間搶先公布可選配i10處理器，其餘90多款搭載第10代處理器預計年底上市。

和Ice Lake最大不同是，Comet Lake更能多工處理，也將會特別推出商用版本，採用14奈米製程；Ice Lake則是強調AI智慧效能，以及多了Iris Plus繪圖晶片，採用10奈米製程。兩者最大相同之處，則是都將連結能力提升到Wifi 6（Gig+），並搭配Thunderbolt 3。

同樣都是第10代處理器，Comet Lake卻回頭採用14奈米製程，而非同樣使用最先進的10奈米製程。對此英特爾平台效能與分析事業部行銷總監Hiral Gheewala表示，Ice Lake是首度用10奈米的產品，主打繪圖功能和，Comet Lake雖使用14奈米，但強調多工處理和各方面的效能，主要還是產品策略不同。

台灣分公司發言人盧進忠則解釋，Comet Lake所使用的是第5-6代的14奈米製程，換言之，也是最佳化、最頂級的14奈米製程，製程不代表效能，不同製程主要是於密度（density）、IP、新技術的差異。

值得一提的是導入Adaptix Technology，此技術包含動態校調（dynamic tuning）功能，讓代工廠夥伴可依據自家機構件特性的不同，達到自8%到12%不等的效能提升。

目前包括雅典娜計畫（Project Athena）的數十家國際筆電品牌廠已在驗證中，預計年底前將有90多款搭載第10代英特爾處理器的筆電陸續上市。

▼英特爾台灣分公司發言人盧進忠。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用。（圖／業者提供）

▼Hiral Gheewala手持內含第10代Intel Core處理器的最新機種。。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用。（圖／業者提供）

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」
快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽　反制日本經濟報復
范冰冰鉛筆腿美照爆「是假的」！路人鏡頭一拍…未修圖曝真實身材

關鍵字：英特爾,10奈米,14奈米,Comet Lake,Ice Lake,第10代處理器

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

新加坡政府回嗆馬斯克：想環保就坐大眾運輸　而不是開特斯拉

英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

大螢幕輕薄電子書　10.3吋mooInk Pro正式亮相

小米9T升級版登台　搭載S855、首度推8G+256GB規格

少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

蘋果告訴你Apple Card該如何保存　才不會褪色有刮痕

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

華為將推出智慧眼鏡　可支援iPhone接聽電話與音樂播放功能

我家就有任意門！驚喜價小預算也能買大車　說走就走與世界零距離

與業者開課被質疑涉圖利…清大：台大也有　台大否認「自己辦的！」

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

日高中妹海邊受訪！「驚人發育」勾魂老司機　1個手機殼破案...本尊被神出了

只需10分鐘氣炸鍋也可以做甜食　網驚：太有創意了！

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

遇雨必淹！台中大安積水60cm　居民騎「水上摩托車」涉險通過

野外露營收集「自然之聲」　44歲音樂家睡夢中「被熊咬走」慘死

防盜刷！刷卡出現這3種情形　必須要簡訊或email即時通知

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

3C家電熱門新聞

Xperia 1再獲7月台最熱..

熊大免費貼圖來了！　LINE上..

今年新iPhone傳9/10發..

三星折疊手機專利曝光　多種折疊..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫..

蘋果攜手「萬家香」醬油　推動..

小米專賣店年底進駐新光三越

Google、蘋果、Mozil..

Galaxy A80動手玩

小米Pro空氣清淨機7000元..

LINE全新「主頁」正式上線　..

蘋果告訴你Apple Card..

友達「超大尺寸8K HDR電視..

更多熱門

相關新聞

英特爾Xeon加強版　2020年上市

英特爾宣布即將推出Cooper Lake的Intel Xeon可擴充處理器，每個插槽支援高達56個處理器核心，在標準插槽式處理器還內建人工智慧（AI）訓練加速器，預計2020上半年問市。

英業達要遷回20%筆電產能回台

貿易禁令鬆綁！英特爾申請產品出口給華為　

蘋果庫克：收購英特爾手機晶片可掌握技術　蘋果信用卡8月亮相

Intel Q2財報優於預期！執行長歸功這兩大領域

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面