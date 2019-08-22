英特爾推8款Comet Lake處理器　Dell XPS 13搶先採用

▲英特爾平台效能與分析事業部行銷總監Hiral Gheewala。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

繼8月初推出11款第10代處理器Ice Lake後，英特爾今（22）日再發布八款最新第10代筆電處理器系列「Comet Lake」，和上一代處理器相比，整體效能提升16%、多工處理效能提升41%，台廠華碩、微星已經確定採用外，戴爾最新筆電Dell XPS 13更在第一時間搶先公布可選配i10處理器，其餘90多款搭載第10代處理器預計年底上市。

和Ice Lake最大不同是，Comet Lake更能多工處理，也將會特別推出商用版本，採用14奈米製程；Ice Lake則是強調AI智慧效能，以及多了Iris Plus繪圖晶片，採用10奈米製程。兩者最大相同之處，則是都將連結能力提升到Wifi 6（Gig+），並搭配Thunderbolt 3。

同樣都是第10代處理器，Comet Lake卻回頭採用14奈米製程，而非同樣使用最先進的10奈米製程。對此英特爾平台效能與分析事業部行銷總監Hiral Gheewala表示，Ice Lake是首度用10奈米的產品，主打繪圖功能和，Comet Lake雖使用14奈米，但強調多工處理和各方面的效能，主要還是產品策略不同。

台灣分公司發言人盧進忠則解釋，Comet Lake所使用的是第5-6代的14奈米製程，換言之，也是最佳化、最頂級的14奈米製程，製程不代表效能，不同製程主要是於密度（density）、IP、新技術的差異。

值得一提的是導入Adaptix Technology，此技術包含動態校調（dynamic tuning）功能，讓代工廠夥伴可依據自家機構件特性的不同，達到自8%到12%不等的效能提升。

目前包括雅典娜計畫（Project Athena）的數十家國際筆電品牌廠已在驗證中，預計年底前將有90多款搭載第10代英特爾處理器的筆電陸續上市。

▼英特爾台灣分公司發言人盧進忠。（圖／業者提供）

▼Hiral Gheewala手持內含第10代Intel Core處理器的最新機種。。（圖／業者提供）