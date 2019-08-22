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南投松柏嶺空中電纜被獼猴當遊樂場　狂嗑火龍果「居民超哀怨」

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▲南投縣名間鄉猴群闖入住宅區，在電線上來回穿梭，甚至扯斷有線電視電纜線。（圖／翻自東森新聞）

▲南投縣名間鄉猴群闖入住宅區，在電線上來回穿梭，甚至扯斷有線電視電纜線。（圖／翻自東森新聞）

記者白珈陽／南投報導

南投縣名間鄉松柏嶺近日有民眾清晨出門運動，抬頭一看，發現有20幾隻台灣獼猴正在電線上吊來吊去，簡直當成遊樂場，甚至好幾條有線電視台的電線被猴子扯斷，讓當地居民相當頭痛。對此，名間鄉公所表示，已聯絡南投縣政府林務保育科前往處理，將會對猴群進行驅趕，並呼籲民眾切勿餵食猴群，也別拍照，以免猴子越來越不怕接近人。

2019年1月起，台灣獼猴已從保育類動物除名，雖然可愛的獼猴不再面臨絕種危機，但當活動力旺盛的猴群把民眾住宅區當自家後花園在逛時，卻不見得是好事。

請繼續往下閱讀...

名間鄉日前有民眾清晨5時外出晨運，意外發現有20幾隻猴子在電線上玩耍，也攀爬在電線桿上，不時耍出「特技表演」在數根電線中盪來盪去，畫面雖然有趣，實則非常危險，若咬斷的電線不慎引發火災情事，後果不堪設想。

當地民眾：「家裡電視有時都會因猴子（把電纜線弄斷）而不能看，且拿東西驅趕、嚇走牠也都不怕，真的很麻煩」；另位民眾則說，猴群不只在電線玩耍，還會偷採水果來吃。

▲猴群闖入住宅區，偷摘民眾種植的火龍果來吃。

▲猴群闖入住宅區，偷摘民眾種植的火龍果來吃。

鄉公所表示，松柏嶺一帶本來就有相當多猴子，且由於時常有遊客覺得猴子可愛、見到猴子相當新鮮好奇，會對牠們拍照或餵食，導致猴子越來越不怕人，甚至像前述那樣侵入民眾住宅區；因猴群闖入住宅區造成民眾困擾，也已通知林務保育科前往處理，進行驅趕，若有猴子不願離去，將會利用捕猴網、獵捕器將其捕捉，再放回棲息地。

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