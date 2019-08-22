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川普買格陵蘭被拒「怒延9月丹麥行」　忍不住又罵北約盟友：美國花的錢多多了

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普指責丹麥在北約投入的金錢不夠多。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普想要買下丹麥自治領土格陵蘭島的想法，被丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）斥為「荒誕」後，氣得放話取消9月的丹麥行。之後又像吞不下這口氣般，再次在推特上指責「丹麥這個富裕的國家」，在北大西洋公約組織（NATO）的花費只投入GDP的1.3％，「我們保護歐洲」，「但美國為此投入的錢，花得多多了！」

隨著氣候變遷，北極圈浮冰消融及格陵蘭島融冰範圍擴大，使得北極航道及極圈戰略地位的競爭也跟著升溫。格陵蘭島戰略位置重要，天然資源也非常豐富，因此美國早在1943年就曾提出買下該島的想法。

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

▲格陵蘭島（Greenland）的5萬居民鬆了一口氣。（圖／路透）

川普日前再次透過白宮幕僚等人釋放出購買意願的消息後，立即引來丹麥政府及格陵蘭總理的嘲笑，甚至被丹麥總理佛瑞德里克森踐踏心意，將他的提議貶為「荒誕之說」。吃了閉門羹的川普隨即於週三（21日）在推特上表示，佛瑞德里克森的回應已經表明了丹麥政府沒有興趣談這件事，「那我未來2週內就會把丹麥行的行程延後…總理直白的回應省下了雙方的時間。為此我感謝她，也期待將來另外再找時間見面。」

時隔近17小時，川普又以「順帶一提」的姿態發文砲轟丹麥政府吝嗇，「只是說一下，丹麥投入北約的資金只佔了自己國內GDP的1.3％，像這種有錢的國家應該要投入2％的GDP。我們保護歐洲，但28個北約國家中只有8國投入的資金達到2％GDP，而美國投入的多太多太多了。」

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