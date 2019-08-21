　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞　分享品牌經營

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，受邀到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程。（圖／記者林悅攝）

▲台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，受邀到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

如何把南投竹山這個沒落的鄉下小鎮，透過地方創生與品牌經營，帶來一年10萬人潮的知名景點？曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，8月21日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程。

何培鈞他表示，經營企業都要逆向思考，選最困難的事去做，保持熱情再加上夠努力，台灣社會永遠都會給你機會，演說現場吸引不少公司老闆、人資主管到場聆聽。

何培鈞表示，當年大二的他在竹山山上，對一處900多坪、超過百年歷史的三合院廢墟一見鍾情，後來跑了16家銀行，終於成功向銀行貸款1500萬，同時採用古法修復，風格新舊融合，花了1年時間打造「天空的院子」民宿；後來他把能量放大，陸續舉辦專長換宿、光點小聚，吸引年輕人到竹山創業，在沒有政府資源挹注下，把竹山這個乏人問津的小鎮，一躍成為旅遊節目、部落客大肆介紹的景點，甚至還將「小鎮創生學」輸出海外，打造一個不只是民宿的傳奇。

何培鈞說，經營者要強化分析能力，找出與運營相關的數字，回到客觀問題去做思考，風險就會降低很多，他舉例，當他經營民宿第一個月營業額才8000元，而貸款要繳6萬多，1500萬花了一年，戶頭所剩無幾，後來他想起學校教的管理專業，「找與運營有關的數字」，這就變成簡單的數學問題，一個月要繳貸款6萬，一次6間房間包場收3萬，這樣只要月賣12個房間就能把貸款繳清，分析評估後，風險就會降低不少，事情也就變得容易解決。

此外，何培鈞也分享他如何以民宿為基地，串聯當地特產老店與商家，把民宿「IKEA化」，例如消費者住宿體驗了純棉棉被的溫暖與膨鬆，就可以去鎮上碩果僅存的手工棉被店採購；同時他也說明專長換宿與光點小聚的操作方式，創造一個舞台讓年輕人回鄉，不僅提振在地經濟，也把竹山一步步賦予新貌，「從家鄉需要什麼的角度出發」，都讓在場聆聽民眾收穫滿滿。

▲台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，受邀到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程。（圖／記者林悅攝）

雲嘉南分署長劉邦棟說，為讓企業有不一樣的經營思維，分署今年舉辦「大師名人講座」，持續邀請各領域CEO分享企業經營理念，如9月請來統一獅隊董事長涂忠正、10月邀請迷客夏總經理黃士瑋、11月則有重仁塾創辦人、前全聯總裁徐重仁等人演講，提供業界另類的產業經營與人才培育之道。

劉邦棟還說，人才是產業轉型關鍵，分署去年成立「雲嘉南人力資源交流平台」，集結近70位產官學研專家組成輔導顧問團，提供企業免費診斷輔導，主動幫業界挖掘和培育好人才，這項客製化諮詢平台頗獲好評，歡迎有需求公司行號申請，詳情可上分署官網，或洽專線(06)6985945轉1424。

ET快訊
新身分證「隱藏版知識」大公開！數位新功能一次解密　插卡可雲端
2年首個登陸颱　白鹿豪雨轟2天「風雨時程」出爐！國家級預警：
18歲嫩妹上錯UBER　遭載到淫魔房「3男輪流洩慾」14小時
批韓國瑜有時「嘴太快」　挺韓名嘴：再假掰下去沒勝算

關鍵字：民宿,天空的院子,創辦人,何培鈞,品牌經營

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

温金龍二胡樂聲喚起護理之家長輩回憶　高齡失智爺爺頻頻拭淚

花蓮市立幼兒園開學送「乖乖」 小天使領「智慧筆」踏上人生另一階段

台東泰源15戶無自來水　劉櫂豪爭取9百萬前瞻補助優先施工

南投反對興建殯儀館　上百抗議民眾遞交2600多人陳情連署書

最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞　分享品牌經營

綠營酬庸高薪迴避國會監督 高思博：政治人物該為自己出路負責謝絕無良酬庸

林肯大郡鬼伯伯「耳語指路」消失…便當店老闆外送嚇傻！住戶：有做過法事

台電FUN電營台南最終站　後甲國中一起排球趣！

公園生態豐富令人感動！　邱奕勝現場會勘取消興設網球場

南投農損救災金標準　百香果每公頃7萬5千元

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂哈」猛兔兔踢

温金龍二胡樂聲喚起護理之家長輩回憶　高齡失智爺爺頻頻拭淚

花蓮市立幼兒園開學送「乖乖」 小天使領「智慧筆」踏上人生另一階段

台東泰源15戶無自來水　劉櫂豪爭取9百萬前瞻補助優先施工

南投反對興建殯儀館　上百抗議民眾遞交2600多人陳情連署書

最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞　分享品牌經營

綠營酬庸高薪迴避國會監督 高思博：政治人物該為自己出路負責謝絕無良酬庸

林肯大郡鬼伯伯「耳語指路」消失…便當店老闆外送嚇傻！住戶：有做過法事

台電FUN電營台南最終站　後甲國中一起排球趣！

公園生態豐富令人感動！　邱奕勝現場會勘取消興設網球場

南投農損救災金標準　百香果每公頃7萬5千元

胖到硬不起來！睪固酮低下「10指標中3」殘害雄風GG了

楊超越拍戲卡關…被導演當面吼「妳在幹什麼」　崩潰哭了！

不只《101》！警方爆《偶像學校》票數也作假　網心疼：「她」是最大苦主

影／瘋狂叫囂！下秒遭壯碩女「左勾拳KO」倒地...他起身連滾帶爬逃跑

中職／「看你要三振幾次」　潘武雄偷點拐氣見效

泳池排水吸12歲女孩…父砸爆水管救人　她「大腦受損」嚴重昏迷

《德魯納》13集預告虐炸！IU「記憶消失」　劇迷見最後一幕崩潰

柯P笑噴求參選「人生失去樂趣」　王世堅崩潰「7字神比喻」：是我拒絕提名

睽違10年沒做這件事　曾國城緊張到睡不著

世羽賽／麟洋配首戰台將內戰直落二　挺進16強拼復仇南韓

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

台南名校長榮中學驚爆減薪風波

送外賣「遇消失的阿伯」　便當店..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

民進黨酒駕立委竟入公民教材　台..

少年負氣離家　警「聽音辨位」找..

稽查病媒蚊　二戰水牢意外曝光

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒..

泰安土石流阻道　中象道路封閉

老嫗昏倒街頭　路人、員警合力送..

台中仿造連儂牆貼滿字條　市府暫..

桃園青埔公十生態豐　取消設網球..

台南市7大土地開發案接續啟動

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路..

更多熱門

相關新聞

吉祥物的成功　取決「感性」設定？

「吉祥物」屬於一種擬人化的可愛卡通角色，不僅可以運用在企業，也能用在城鎮、比賽、活動形象，是提升組織與消費者良好互動的接著劑。

民宿老闆租6千「善意1句」被挖坑

門諾醫院創辦人薄柔纜辭世　享壽93歲

林管處盼吸收台灣野人為「山老鼠剋星」

台南純白色老宅民宿！還有浴缸可以泡澡

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

最愛做家務星座男Top 3

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回應了

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面