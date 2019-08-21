最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞　分享品牌經營

▲台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，受邀到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

如何把南投竹山這個沒落的鄉下小鎮，透過地方創生與品牌經營，帶來一年10萬人潮的知名景點？曾被天下雜誌選為台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，8月21日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，到台南與民眾分享品牌經營策略與自己的創業過程。

何培鈞他表示，經營企業都要逆向思考，選最困難的事去做，保持熱情再加上夠努力，台灣社會永遠都會給你機會，演說現場吸引不少公司老闆、人資主管到場聆聽。

何培鈞表示，當年大二的他在竹山山上，對一處900多坪、超過百年歷史的三合院廢墟一見鍾情，後來跑了16家銀行，終於成功向銀行貸款1500萬，同時採用古法修復，風格新舊融合，花了1年時間打造「天空的院子」民宿；後來他把能量放大，陸續舉辦專長換宿、光點小聚，吸引年輕人到竹山創業，在沒有政府資源挹注下，把竹山這個乏人問津的小鎮，一躍成為旅遊節目、部落客大肆介紹的景點，甚至還將「小鎮創生學」輸出海外，打造一個不只是民宿的傳奇。

何培鈞說，經營者要強化分析能力，找出與運營相關的數字，回到客觀問題去做思考，風險就會降低很多，他舉例，當他經營民宿第一個月營業額才8000元，而貸款要繳6萬多，1500萬花了一年，戶頭所剩無幾，後來他想起學校教的管理專業，「找與運營有關的數字」，這就變成簡單的數學問題，一個月要繳貸款6萬，一次6間房間包場收3萬，這樣只要月賣12個房間就能把貸款繳清，分析評估後，風險就會降低不少，事情也就變得容易解決。

此外，何培鈞也分享他如何以民宿為基地，串聯當地特產老店與商家，把民宿「IKEA化」，例如消費者住宿體驗了純棉棉被的溫暖與膨鬆，就可以去鎮上碩果僅存的手工棉被店採購；同時他也說明專長換宿與光點小聚的操作方式，創造一個舞台讓年輕人回鄉，不僅提振在地經濟，也把竹山一步步賦予新貌，「從家鄉需要什麼的角度出發」，都讓在場聆聽民眾收穫滿滿。

雲嘉南分署長劉邦棟說，為讓企業有不一樣的經營思維，分署今年舉辦「大師名人講座」，持續邀請各領域CEO分享企業經營理念，如9月請來統一獅隊董事長涂忠正、10月邀請迷客夏總經理黃士瑋、11月則有重仁塾創辦人、前全聯總裁徐重仁等人演講，提供業界另類的產業經營與人才培育之道。

劉邦棟還說，人才是產業轉型關鍵，分署去年成立「雲嘉南人力資源交流平台」，集結近70位產官學研專家組成輔導顧問團，提供企業免費診斷輔導，主動幫業界挖掘和培育好人才，這項客製化諮詢平台頗獲好評，歡迎有需求公司行號申請，詳情可上分署官網，或洽專線(06)6985945轉1424。