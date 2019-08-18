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到花蓮很遠到美國很近！　門諾醫院創辦人薄柔纜醫師在美辭世

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▲擔負起東部偏鄉醫療服務工作長達40年的花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，安息主懷享年93歲。（圖／門諾醫院提供，下同）

擔負起東部偏鄉醫療服務工作長達40年的花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，安息主懷享年93歲。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一個多甲子以前，遠從美國來台，擔負起東部偏鄉醫療服務工作長達40年的花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，於8月17日安息主懷，享年93歲。薄醫師將醫療帶到台灣最偏遠的部落，並創建了門諾醫院，陪伴花蓮走過40年，除了守護弱勢族群的健康、醫治疾病，更透過信仰的傳遞讓患者得到心靈上的醫治。

▲擔負起東部偏鄉醫療服務工作長達40年的花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，安息主懷享年93歲。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼擔任門諾院長時，實施讓原住民只花一元就可看病的方案，改善原民部落的健康醫療環境，畢生努力尋覓醫生到東部服務。

▲擔負起東部偏鄉醫療服務工作長達40年的花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，安息主懷享年93歲。（圖／門諾醫院提供，下同）

薄醫師27歲起開始到台灣行醫，直到1994年68歲才退休返美，他擔任門諾院長時，實施讓原住民只花一元就可看病的方案，改善原民部落的健康醫療環境，他努力尋覓醫生到東部服務，可是卻事倍功半，有一次，他到美國受獎，致詞時談到在台灣的醫療服務事工時，很感慨地說：「台灣的醫師到花蓮很遠，到美國卻很近…」這段話，不僅讓全場動容，也讓人羞愧，這句話也成為薄醫師他一生最廣為流傳的名言。

▲擔負起東部偏鄉醫療服務工作長達40年的花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，安息主懷享年93歲。（圖／門諾醫院提供，下同）

薄柔纜醫師27歲起開始到台灣行醫，直到1994年68歲才退休返美。

這位被稱為「沒有缺點」、「近乎聖人」的薄柔纜醫師，退休之後選擇離開心愛的台灣返回美國，原因竟是「不願增加台灣的負擔」，他離開台灣時不帶分毫，返美後還須親人張羅才得覓棲身之所。

台灣不是薄醫師的出生地，卻是他心心念念所繫之處，毫無保留的把自己奉獻給這片土地。門諾醫院及法人資開中心公共事務部門表示，門諾全體同仁將同心為薄醫師家人禱告並感謝薄醫師一生為花蓮這塊土地的奉獻與付出，繼續秉持薄院長「為主服務」的信念，為病痛與弱勢個案提供無微不至的醫療照護。由於薄醫師家人皆在美國，院方將與家人取得聯繫，並商討後續事宜。

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