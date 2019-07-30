一道雷劈下當場爆炸…4人洗衣服慘變「木乃伊」　都是因為它！

▲4人在室外洗衣服，突然慘被雷劈。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

夏季經常會出現雷雨天氣，如果這時還呆在室外可千萬要當心！江蘇省南通市就有4人因為在室外洗衣服慘遭雷劈，當場爆炸，緊急送醫後被診斷全都大面積燒傷，全身進行了清創包紮治療後僥倖活命！另外，現場墻壁因為爆炸，烏黑一大片，相當恐怖。

據《江蘇新聞》報導，南通當天下午5點半左右下起了暴雨並伴有電閃雷鳴，天氣狀況很糟糕。當地一家服裝廠的老闆、老闆娘和2名工人在廚房外的空地上洗衣服，因為衣服上的油污較重，使用了一種叫「槍水」的易燃易爆化學用品去除污漬。

▲現場墻壁烏黑一大片。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）

受傷的服裝廠吳姓老闆說，「當時看到衣服有很重的油斑，想起之別人說用槍水泡一下就好了，所以我用臉盆在那邊泡，大概泡了五六十件，不久突然就聽到一聲巨響，立馬嚇蒙什麼都不知道了。」

南通大學附屬醫院燒傷整形科主任胡姓醫師說，「傷者當時正在專心清洗衣服，突然一道雷電劈下引爆了「槍水」，4人的頭、面頸、身體被大面積燒傷。」

意外發生後，4名傷者被送往醫院急救，燒傷面積從50%到70%不等，均有吸入性損傷，送醫後進行了清創包紮、抗休克、抗感染治療，目前生命體征平穩。

槍水，又叫槍油、噴槍水、噴槍油。槍水是一種主要用於清潔服裝、面料的乾洗去污劑，被廣泛用於乾洗店、製衣廠。

▼傷者經過治療無生命危險。（圖／翻攝自《江蘇新聞》）