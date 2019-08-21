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暗戀對象有男友！13歲男孩家中上吊亡　悲痛爸：以為他低頭看手機

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▲弟弟,男孩,小朋友。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲ 13歲男孩在家中自殺。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國牛津3月發生一起悲劇，年僅13歲的哈利（Harry Storey）發現自己暗戀的女孩開始和另一名男孩約會，在通訊軟體上向朋友說「想自殺」時，所有人都以為他在開玩笑，沒想到不久後就在家中上吊身亡。法醫透露，據信哈利曾在電視節目中看到女明星上吊自殺，因此產生模仿的念頭。

哈利的父親安德魯（Andrew Storey）3月1日下班後回到家，眼角餘光看見哈利人在樓梯上。他原先以為兒子站在樓梯上低頭看手機，隨後才查覺有異，「我無法理解我看到的一切。」他開始幫兒子CPR，接著趕緊將孩子送醫，急救3天後仍回天乏術。病理學家證實，哈利的死因是缺氧缺血性腦損傷導致的窒息。

男孩此前從來沒有任何心理問題，家人也從未因此為他感到擔心。安德魯表示，「哈利是個有魅力、有愛心的男孩。運動占了他生活中的絕大部分，包括橄欖球、板球和網球。他和任何人都能侃侃而談，他天生就有這種能力，這讓我很佩服。在我們看來，他只是個普通的青少年，但對自己有很高的期望。這太令我震驚了。」

他的家人指出，他們之前一起看到的電視節目可能對哈利產生影響，「我們看了一個節目，裡面有女明星上吊自殺，但她的朋友救了她。」負責調查的偵緝警佐格洛弗（Lou Heffernan-Glover）則認為，哈利上吊時可能並不想死。她說明，「我相信哈利並不清楚，當頸部受到壓迫時，你會在多短的時間內失去意識。我想他是意外失去知覺。」

哈利的朋友都認為他很活潑，但曾聽過他用開玩笑的方式提起自殺的念頭。警方透過WhatsApp的訊息紀錄得知，哈利發現他的暗戀對象有男朋友，曾一度提及自殺，但隨後便恢復日常的對話。

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關鍵字：上吊,自殺

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